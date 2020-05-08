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В Україні торгували підробками Apple: ґаджети купили 1500 користувачів

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Українцям продавали підроблену техніку Apple
Українцям продавали підроблену техніку Apple / npu.gov.ua

Кіберполіція затримала групу, що займалась продажем підроблених продуктів компанії Apple. Жертвами групи стали щонайменше півтори тисячі українців.

Про це розповіли у преслужбі кіберполіції. Група діяла близько 3 місяців. За цей час злочинці заробили 1,5 мільйона гривень.

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Як працювала схема

Підроблену техніку замовляли в Китаї. Продаж техніки відбувався через понад 50 сайтів та один фізичний магазин.

При цьому порушники повністю копіювали оригінальні упаковки ґаджетів, використовуючи відтискні марки та унікальні ідентичні IMEI.

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Під час обшуків поліції виявила підроблені смартфони та інструкцію до них, а також навушники, ноутбуки та планшети. Крім того правоохоронці вилучили принтери, банківські карти, жорсткі диски, а також приладдя для виготовлення коробок і упаковок товарів.

До складу групи входило 11 людей. Це жителі Львова, Львівської та Волинської областей. Сімом з них оголосили підозру, а ще двох учасників групи поліція затримала.

В Україні торгували підробками Apple

В Україні торгували підробками Apple / npu.gov.ua

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Теги: Техно Ґаджети
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