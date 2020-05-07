Україні потрібен якісний інтернет: Зеленський закликав операторів поквапитися з 4G

Президент України обговорив з представниками операторів мобільного зв'язку пришвидшення покриття якісним інтернетом. Зокрема, мовилося про забезпечення швидкісного доступу до мобільного інтернету маленьких містечок та селищ, запровадження у пасажирських вагонах "Укрзалізниці" та на дорогах, які будуються в рамках програми "Велике будівництво".

Глава держави наголосив, що хотів би швидше побачити виконання указу № 497 "Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету", підписаного у липні 2019 року, повідомляє сайт президента України.

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Володимир Зеленський зазначив, що життя Українців в умовах пандемії змінилося та більше перейшло в онлайн. Люди купують ліки, продукти та інші послуги в мережі, тому пришвидшення темпів якісного покриття саме зараз – вкрай необхідне.

Зараз в Україні 5 тисяч 800 маленьких містечок, де немає зв’язку. Я сам бачу це, коли їжджу в ці містечка. І не секрет, що на деяких дорогах люди по півгодини не мають жодного зв’язку взагалі. Треба змінювати це, і змінювати швидше,

– сказав президент.

Разом з тим Зеленський відзначив втішну статистику за квітень, яка свідчить про перше розгортання швидкісного мобільного інтернету у 870 населених пунктах, де проживає 390 тисяч осіб.

"Це можливо. Давайте рухатися швидкими темпами й надалі", – наголосив він.



Обговорення можливостей пришвидшеного розгортання мережі 4G

На зустрічі також обговорили необхідні законодавчі ініціативи для пришвидшення покриття мобільним зв’язком, потребу співпраці з місцевою владою та можливість розробки державно-приватних проектів у цьому напрямі.

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