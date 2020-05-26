Українська електронна пошта МЕТА зливає дані ФСБ

Сервіс електронної пошти META виявили в реєстрі організаторів поширення інформації (ГРІ), який з 2014 року веде Роскомнагляд. Український поштовий сервіс став першим українським ресурсом, який погодився на співпрацю з Росією.

Присутність українського сервісу в реєстрі помітили активісти проєкту РосКомСвобода.

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Зазначається, що ФСБ може вимагати у META всі контакти користувачів з адресної книги, електронної пошти, а також дані про кількість та обсяг повідомлень, авторизації через сторонні сервіси, особисте листування всередині інтернет-ресурсу та інші метадані.

В ході чергового моніторингу реєстру ГРІ РосКомСвобода виявила нового учасника, який цікавий тим, що став першим з українських інтернет-сервісів, який погодився на співпрацю з Роскомнаглядом і ФСБ,

– відзначили в проекті.

Що це означає для користувачів

Для внесення в реєстр сервіс погодився надати свої дані Роскомнагляду, а також зобов'язався "збирати, зберігати та надавати інформацію про дії користувачів на своєму ресурсі уповноваженим держорганам".

За так званим "законом Ярової", який набув чинності 1 липня 2018 року, учасник реєстру зобов'язується зберігати всі телефонні розмови, текстові повідомлення, зображення, аудіо, відеозаписи та іншу інформацію від 30 днів до півроку в залежності від типу інформації. Крім того, реєстр повинен передавати цю інформацію російським спецслужбам на їх запит.

Активісти проєкту припустили, що Роскомнагляд міг внести компанію до реєстру без повідомлення про те, які обов'язки на неї тепер покладаються, проте в публічному полі власники сервісу поки ніяк свої взаємини з російськими силовиками і наглядовими органами не прокоментували.

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Що відомо про МЕТА?Це сервіс електронної пошти створений на базі однойменного пошуковика. В Україні він працює з 1998 року. У 2007 році партнерами компанії стали інвестгруппа "Російські фонди" і міжнародна венчурна компанія Digital Sky Technologies, створена російським бізнесменом Юрієм Мільнером.