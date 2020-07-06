Петиція щодо законодавчої заборони в Україні мережі 5G набрала набрала необхідні 25 тисяч голосів. Автор петиції переконує, що 5G шкодить здоров'ю, саме тому вимагає заборонити поширення мережі.

"Без клінічно підтвердженої доказової бази щодо безпечності цього виду зв’язку просимо не вводити його в нашій країні!", – пише автор дослідження.

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Чому це абсурд

Нині немає жодних доказів, які б доводили небезпеку мережі 5G. При цьому вчені кажуть, що слабке неіонізуюче випромінювання від вишок мобільного зв'язку або електромагнітне випромінювання від смартфона не має впливу на людський організм.

Наприклад, Міжнародна комісія з захисту від ймовірного випромінювання (ICNIRP) проводила тривале дослідження. Результат не здивував – жоден тип радіохвильового випромінювання, яке використовують для мереж 5G, не має небезпеки для здоров'я.

Звідки чутки

Про небезпеку 5G знову почали говорити після спалаху коронавірусу. У світі поширюються чутки про зв'язок нового покоління мережі та пандемії COVID-19.

При чому, у світі цей рух набрав загрозливих масштабів. Зокрема, у Великобританії відбулося кілька підпалів антен мобільних операторів, щоб зупинити поширення 5G.

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Тож як бачимо, в українські противники 5G обрали значно цивілізований "метод боротьби". Щоправда, той факт, що в Україні є щонайменше 25 тисяч прогресу трохи засмучує.

Як відомо, якщо петиція на сайті президента набирає 25 тисяч підписів, то Адміністрація Президента повинна розглянути цю петицію і дати на неї відповідь.