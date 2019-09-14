Українці скаржаться на масовий збій у роботі "Приватбанку": система запрацювала

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У "Приватбанку" стався масштабний збій
У "Приватбанку" стався масштабний збій / Getty images

Увечері 13 вересня у роботі додатку Privat24 стався збій. Окрім того, проблеми були і в роботі терміналів "Приватбанку" в супермаркетах та рітейл-мережах. 14 вересня, у фінустанові повідомили, що система обслуговування клієнтів та електронні розрахунки у банку запрацювали.

У соцмережах користувачі писали, що до банкоматів вишикувались величезні черги. У деяких магазинах було неможливо розрахуватись картою.

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На гарячій лінії банку попереджали, що можуть виникати труднощі з платежами у "Приват24". Окрім того, можливі проблеми з оплатою в Інтернеті, зарахуванням коштів на картку, роботою банкоматів, а також оплатою у POS-терміналах. 

У "Приватбанку" причини проблеми спочатку не назвали. Однак, там рекомендували утриматись від невдалих операцій і почекати, поки несправності зникнуть. Усунути їх обіцяли вже найближчим часом. 

Технічні проблеми, які спіткали "Приватбанк" напередодні вже повністю вирішені, – заявили у прес-службі вже 14 вересня. Остаточно все запрацювало ближче до опівночі. Аби ліквідувати технічний збій системи знадобилось три години. Але у фін-установі цю ситуацію назвали форс-мажорною і приносять вибачення клієнтам. 

Зазначимо, нещодавно "Приватбанк" випустив фінальну версію онлайн-банкінгу Privat24. Додаток отримав оновлений дизайн, який раніше показували в бета-версії.

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Теги: Техно Новини Техно Банки Інтернет Приватбанк
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