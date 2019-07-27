Українці запустили додаток EcoHike, що допоможе боротись із проблемою сміття

Українські розробники з компанії GlobalLogic створили екологічний додаток EcoHike. Його творці сподіваються, що застосунок допоможе боротись із забрудненістю довкілля, зокрема в Карпатах.

Як він працює. Як розповів розробник Юрій Голованов, EcoHike максимально простий у використанні. Користувач завантажує карту (вона доступна в офлайн-режимі).

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Тож, якщо під час прогулянки у горах турист помічає купи сміття, які він не може розчистити самостійно, то робить фото, фіксує місце на карті та додає опис проблеми. Таким чином інші туристи, що збираються на толоку, щоб очистити гори, вже мають точні координати з проблемними ділянками.

Додаток доступний на Google Play та App Store

"Ідея створення додатку прийшла після походу на гору Хом'як з нашими колегами. Під час сходження колеги побачили дуже багато туристичного сміття. Тож зародилась ідея, щоб з цим боротись", – розповів Юрій Голованов.

Наразі EcoHike доступний лише в Україні, однак його творці сподіваються, що згодом він запрацює і в інших країнах світу. Адже проблема забрудненості актуальна не лише для Карпат.

До речі, EcoHike вже мали змогу протестувати журналісти. Ми не лише випробували застосунок, але й прибрали сміття у парку Сколівські бескиди.

Додаток вже можна завантажити у магазинах Google Play та App Store.

Що відомо про GlobalLogic? Компанія входить у трійку найбільших IT-компаній в Україні. Центральний офіс розташований у Кремнівій Долині в США. В Україні команда має офіси в Києві, Харкові, Львові, Миколаєві, співпрацює з більш ніж 4000 розробниками.

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