Укрпошта починає видавати посилки за посвідченням у додатку Дія

Укпрошта видаватиме відправлення за електронним посвідченням водія у додатку Дія. Поки що таке нововведення діятиме у тестовому режимі.

Так само поки що діятимуть обмеження на посилки, які можна отримати за допомогою додатку, повідомляє Укрпошта у своєму фейсбуці.

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Поки що це діятиме лише для внутрішніх посилок з післяоплатою на суму до 15 тисяч гривень. Для отримання інших видів поштових відправлень необхідно мати з собою оригінал документа, що посвідчує особу.

Нововведення застосовуватиметься для низки сервісів:

Укрпошта Експрес,

Укрпошта Стандарт,

Укрпошта SmartBox.

Що відомо про додаток Дія?Дія повинен стати простим і зрозумілим сервісом для отримання державних послуг. Перший реліз містить цифрові версії посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію автомобіля.



Документи, доступні у сервісі, прирівнюються до звичного паперового посвідчення і мають таку ж юридичну силу.



Додаток Дія можна безкоштовно завантажити у App Store та Play Market. Ідентифікують користувачів за допомогою технології BankID через систему Нацбанку і "Приватбанку".