В Android виявили критичну вразливість пов'язану з Bluetooth

Попри постійні спроби Google зробити операційну систему Android максимально захищеною, хакери знаходять все нові і нові діри в її безпеці. Чергова вразливість пов'язана з інтерфейсом Bluetooth і може привести до серйозних наслідків для власника смартфона.

Що відомо про новий спосіб зламу

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Вразливість BlueFag дозволяє хакерам в "тихому" режимі передати шкідливе ПЗ на смартфони під управлінням Android 8 Oreo і Android 9 Pie. При цьому власник пристрою не отримає ніякого попередження про те, що на гаджет були відправлені будь-які файли.

Як використовують "діру" в безпеці

Зловмиснику досить дізнатися MAC-адресу Bluetooth-модуля пристрою, який часто легко вирахувати за MAC-адресою в мережі Wi-Fi, оскільки виробники смартфонів зазвичай використовують єдиний модуль для обох протоколів.

Фахівці компанії ERNW, що спеціалізуються на комп'ютерній безпеці, відзначили, що вразливість BlueFag не працює на смартфонах з ОС Android 10. Що стосується версій системи до Android 8, то не виключено, що вони також схильні до злому.

Що кажуть в Google

Google поки не відреагувала на цю вразливість, а фахівці ERNW лише рекомендують оновити смартфон до Android 10, або, якщо гаджет гарантовано не отримає апдейта, змінити його на новий.

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