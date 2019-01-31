В Facebook зізналися, що шпигують за підлітками: деталі

Компанія Facebook протягом останніх трьох років набирає добровольців, які готові надати повний доступ до своїх даних на смартфонах. Окрім того, компанія пропонує за таку співпрацю регулярну грошову винагороду.

Facebook офіційно підтвердила журналістам TechCrunch існування вищезгаданої дослідницької програми.

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Як Facebook отримує дані користувачів? В її рамках молодим людям у віці від 13 до 25 років пропонується встановити на їх пристрій під управлінням iOS або Android додаток Facebook Research. Він запитує інсталяцію кастомного сертифіката прав суперкористувача, що дає Facebook можливість переглядати особисті повідомлення, електронні листи, активність в інтернеті та іншу інформацію.

Програма також просить робити і пересилати скріншоти з історії замовлень на Amazon. За все це Facebook платить учасникам програми по 20 доларів на місяць.



Facebook Research збирає дані користувачів

Для чого Facebook збирає дані користувачів? Отримані таким чином дані є надзвичайно цінними для Facebook. Шляхом їх аналізу компанія знаходить сервіси-конкуренти, щоб згодом скопіювати їх фішки для впровадження нових функцій у власні додатки. Одним з яскравих прикладів став запуск "історій" в Instagram для конкуренції з Snapchat. Нерідко компанія отримує амбітні проекти.

Інші спроби Facebook слідкувати за користувачами. Відзначимо, що Facebook вже давно практикує подібний збір даних. Раніше для цих цілей вона використовувала VPN-клієнт Onavo Protect від однойменної ізраїльської компанії, яку корпорація придбала в 2013 році. Під час використання додатку вся інтернет-активність клієнтів передавалася соціальній мережі. У 2018 році додаток все ж видалили з App Store, коли Apple виявила порушення правил збору даних.

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