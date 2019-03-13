В Gmail стався масштабний збій: у чому проблема

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В Gmail стався масштабний збій
В Gmail стався масштабний збій / unsplash

Багато користувачів по всьому світу почали надсилати скарги щодо проблем із поштовим сервісом Gmail. Найбільше скарг надійшло від користувачів з Японії та Сингапуру.

Пік масових збоїв в поштовому клієнті припав на період з 03:00 до 06:00 за київським часом. Тоді на роботу Gmail поскаржилось близько 3,5 тисячі користувачів, повідомляється на сайті Downdetector.

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Відзначимо, більшість користувачів скаржаться на проблеми із входом у поштовий клієнт (36%). Ще 32% скарг пов'язані із надсиланням повідомлень, а 31% користувачів відзначили, що в них виникли проблеми із мобільним додатком. 


Статистика проблем із Gmail

Найбільше скарг надходить із Японії, Сінгапуру, Китаю, Індії, Канади та деяких штатів США. Поодинокі випадки проблем із Gmail зафіксували також і в Харкові.


Карта проблем із Gmail

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Gmail
Джерело: 24 Канал
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