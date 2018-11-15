В iOS 12.1 виявили небезпечну уразливість
Двоє професійних хакерів виявили уразливість, яка дозволяє відновити раніше видалені фото та файли в iOS. За виявлені прогалини спеціалісти з безпеки отримали винагороду 50 тисяч доларів.
Про це повідомляє Forbes.
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Річард Чжу та Амато Кама об'єдналися в команду Fluoroacetate на змаганні з безпеки Mobile Pwn2Own. Вони атакували iPhone X зі встановленою свіжою версією iOS 12.1, використовуючи уразливість в браузері Safari. Самі вони використовували фізичний доступ до пристрою, але переконані, що те ж саме можна зробити і через "шкідливу" точку доступу Wi-Fi.
Експерт з безпеки Річард Чжу
Як виявилося, видалені фотографії залишалися на накопичувачі. Коли користувач видаляє фото з iPhone X, система зазвичай попереджає, що ця фотографія буде видалена з iCloud Photos на всіх пристроях користувача. Після такого видалення фото можна знайти в папці "недавно видалені" і потім їх можна відновити або видалити остаточно, а не чекати їх зникнення до 40 днів.
Так ось хакери знайшли спосіб відновити ці фото, які начебто зникли остаточно з "нещодавно видалених" за допомогою вразливості в JIT-компіляторі.
За правилами змагання Apple вже проінформована про знайдену "діру" в безпеці, але поки вона не виправлена.
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