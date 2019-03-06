В Китаї відкрили комплекс, де імітують умови Марсу: фото

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В Китаї відкрили комплекс, де імітують умови Марсу
В Китаї відкрили комплекс, де імітують умови Марсу

Китайці активно працюють над розвитком космічної галузі. Саме їхній корабель вперше в історії приземлився на зворотному боці Місяця. Схоже, наступний крок країни – Марс.

Як повідомляє GlobalTimes, у Китаї відкрили комплекс Mars Camp, в якому будуть імітувати марсіанські умови.

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Як повідомляє джерело, вартість цього комплекту – 22 мільйони доларів. За чутками, об'єкт буде відкритий для туристів. Щоправда, Китай максимально засекречує свої проекти державної ваги, тож наврят чи відвідувачі справді зможуть побачити все.

Імітація, як на Марсі

Схоже, Китай цікавиться вивченням Марсу

Що відомо про комплекс. Інформації наразі небагато. Відомо, що він розташований в районі Тибетського нагір'я в Цайдамской улоговині, займає площу в 53 330 м2. Одночасно там можуть поміститись до 60 осіб.

На базу допустять і туристів

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Теги: Китай Новини Техно Марс Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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