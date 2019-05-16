В магазині PlayStation Store стартувало 5 масштабних розпродажів

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В магазині PlayStation Store стартувало 5 масштабних розпродажів
В магазині PlayStation Store стартувало 5 масштабних розпродажів / unsplash

Магазини цифрової дистрибуції для консолей не користуються в Україні такою ж популярністю, як приміром Steam чи Epic Games Store, адже тайтли там коштують не мало. Однак, відтепер у власників PlayStation 4 з'явилася можливість отримати популярні ігри за дуже приємною знижкою: в цифровому магазині PSN стартувало 5 розпродажів.

Перші дві ації називаються "Ігри до 400 гривень" та "Ігри до 650 гривень". У них увійшли тайтли бюджетної цінової категорії, які отримали додаткові знижки. Розпродажі триватимуть два тижні і закінчаться 29 травня.

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Ще одна акція отримала назву "Травневі знижки" і пропонує солідні, але не найсвіжіші гри. Закупитися на ній можна буде до 30 травня.

Список уцінених тайтлів вкрай великий. Так, звичайне видання Just Cause 4 можна урвати за 1 049 гривень, The Witcher 3 – за 299 гривень, Sniper Elite 4 – за 499 гривень, а Assassin's Creed: Origins Dluxe Edition – за 789 гривень.

Крім того, за зниженими цінами можна придбати різні DLC в рамках дисконтної програми "Знижки на доповнення", яка триватиме до 30 травня, а також ігри, які не вийшли на фізичних носіях, в категорії "Тільки цифрові версії", що можна буде зробити до 13 червня.

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Теги: Техно Новини Техно Ігри PlayStation Ціни
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