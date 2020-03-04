В мережі опублікували детальні характеристики нових відеокарт NVIDIA

Часто дані про нові відеокарти з'являються задовго до офіційного анонсу: так сталося й у випадку NVIDIA. В мережі опублікували специфікації двох невідомих пристроїв компанії, які засвітилися в Geekbench.

Характеристики відеокарт

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Судячи з опублікованих даних, перша відеокарта отримає 7552 ядра CUDA і 118 потокових процесорів, 24 ГБ відеопам'яті і частоту 1,11 ГГц із загальною продуктивністю в 16,7 Тфлопс, повідомляє Wccftech.

У OpenCL вона набрала 184 096 балів. Результат обходить показники NVIDIA Titan RTX на 40% – відрив просто величезний.



Характеристики відеокарти NVIDIA

Другий чіп демонструє 6912 ядер CUDA, 108 потокових процесорів, 47 ГБ відеопам'яті і частоту в 1,01 ГГц, які забезпечують продуктивність в 13,9 Тфлопс.

Модель набирає 141 654 бали в OpenCL. Однак 47 ГБ відеопам'яті виглядають підозріло – напевно, у витік закралася якась помилка.



Характеристики відеокарти NVIDIA

Інші дані та дата анонсу

Аналітики припускають, що відеокарти належать до нової лінійки прискорювачів NVIDIA – Ampere або Hopper. Однак більш докладної інформації про них поки немає: пристрої не представлені офіційно. Можливо, анонс відбудеться цього літа.

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