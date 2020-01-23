В мережі опублікували запис геймплея першої гри для PlayStation 5: відео

В грудні 2019 року Sony анонсувала Godfall – першу гру для PlayStation 5. Однак тайтл не вдалося розгледіти: глядачам показали двохвилинний рекламний ролик та всього кілька секунд геймплея. В мережі з'явилося нове відео із ігровим процесом Godfall, проте воно також дуже коротке.

Здається, автори буквально сприйняли заяву вчених, які стверджують, ніби сучасна людина не може занадто довго концентрувати увагу на чомусь одному. А якщо не може – навіщо випускати довгі відео з геймплеєм? Досить і пари секунд.

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Новий ролик триває цілих шість секунд.

Геймплей Godfall – дивіться відео

Дата релізу Godfall

Нагадаємо, що за створення Godfall відповідають автори Borderlands 3. Так званий лутер-слешер вийде в кінці 2020 року.

Несказанно пощастить не тільки власникам новеньких консолей PlayStation 5. Власники потужних персональних комп'ютерів теж зможуть випробувати гру, яка на цій платформі буде представлена ​​ексклюзивно в Epic Games Store.

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