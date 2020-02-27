В Microsoft Edge з'явиться альтернатива грі із динозавром від Google

Вбудована в браузер Chrome міні-гра із динозавром роками допомагала «вбивати» час під час відсутності інтернет-з’єднання. Із виходом нової версії браузера Microsoft Edge у користувачів з’явиться альтернатива динозавру, яка запропонує більше геймплейних можливостей.

Що відомо про нову гру

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Спочатку гра під назвою Surf використовувалася в якості рекламної пасхалки, але тепер аркада буде офіційно вбудована в браузер Microsoft і буде виконувати ті ж функції, що і динозавр в нескінченній пустелі Chrome – розважати користувачів при відсутності зв'язку.

Розробка Microsoft пропонує геймерам обігнати кракена на дошці для серфінгу в океані, повному перешкод. На вибір є три режими, включаючи подолання перешкод на час. Грати в Surf можна за допомогою клавіатури і миші, сенсорного дисплея або геймпада, а в список підтримуваних платформ, крім PC, увійшли смартфони і консолі Xbox.

Як зіграти

Найближчим часом Surf стане доступна в новій збірці браузера Edge Canary при введенні edge://surf в адресний рядок.

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