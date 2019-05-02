В Steam зареєструвався мільярдний гравець

Непомітно для співтовариства гравців в Steam зареєстрували мільярдний акаунт. Steam ID Finder показує, що обліковий запис створили 28 квітня.

Визнання "ювілейного" акаунту. Як повідомляє PC Gamer, Valve ніяк не відреагувала на цю подію, можливо тому, що це число не так багато значить для компанії, як число активних користувачів щодня або щомісяця. З іншого боку, гравці вже активно вітають власника "ювілейного" профілю і просять його про додавання в друзі.

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Чому кількість акаунтів в Steam не показник? Проблема використання кількості облікових записів в якості мірила успіху ігрового майданчика полягає в тому, що низка з цих акаунтів заблоковані, інші є другими або навіть третіми для власника, а деякі так і зовсім всього лише боти. Тому, найбільш правильним для оцінки буде дивитися на актуальні показники поточного онлайну.

Активність користувачів в Steam. Відзначимо, минулого року число одночасно активних користувачів Steam перевищило 18 мільйонів, в якійсь мірі завдяки величезному успіху PlayerUnknown's Battlegrounds, і з тих пір цей показник тримається в межах 15 мільйонів.

У 2018 році загальне число гравців в Steam в середньому становило 47 мільйонів в день і 90 мільйонів в місяць, що на 23 мільйони більше, ніж у попередньому році.

Конкуренція з Epic Games Store. Steam як і раніше залишається найбільшим майданчиком з продажу PC-ігор, хоча тепер у нього є конкурент – Epic Games Store.



Розподіл виручки в Epic Games Store та Steam

Однак, це не змінить кількість зареєстрованих користувачів, і в Steam як і раніше є сотні і тисячі ігор, але, оскільки все більше видавців воліють альтернативну платформу, кількість одночасно активних гравців в майбутньому може помітно впасти, якщо так і буде продовжуватися.

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