В Україні запускають додаток, щоб стежити за дотриманням карантину

Наступного тижня в Україні запускають спеціальний мобільний додаток, який допоможе моніторити дотримання умов карантину чи самоізоляції. Дотримання цих умов контролюватимуть через геолокацію та FaceID.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Як працюватиме застосунок

Додаток буде збирати дані про геолокацію та FaceID. і це відбуватиметься у випадковий період часу

"Одразу заспокою – жодного "великого брата" чи стеження за громадянами. Обов’язковий контроль для хворих та добровільний для самоізольованих. Інакше епідемію не зупинити", – каже Федоров.

Окрім того, за допомогою цього застосунку, можна буде замовляти продукти та ліки онлайн, а також повідомляти про стан здоров’я.

Також у Мінцифрі планують за допомогою сервісу Дія проводити моніторинг можливого контакту з хворим. Для цього користувачі повинні будуть сканувати QR-коди в магазинах, таксі тощо. Після цього людину будуть попереджати про можливий контакт з хворим.

Безкоштовні послуги для бізнесу

Ще один корисний інструмент, що запускає Мінцифра, – це онлайн-платформа безкоштовних послуг бізнесу. Нині існують сервіси, що пропонують багато безкоштовних послуг для громадян на період карантину. Тож в міністерстві планують зібрати всі послуги на одній платформі.

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Карантин в Україні

Станом на 26 березня в Україні лабораторно підтвердили 156 випадків зараження коронавірусом.

Вірус забрав життя вже 5 людей. Наразі вилікувався лише один українець.

Ще троє громадян України померли внаслідок вірусу в Італії.

Карантин в Україні продовжили до 25 квітня. При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, якщо поширення карантину в Україні вдастся зупинити раніше, то карантин достроково зупинять.

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