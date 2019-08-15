Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони

Проте варто зазначити, що Microsoft це аж ніяк не заперечили, радже навпаки – самостійно внесли цю інформацію у політику конфіденційності корпорації.

У компанії вважають, що успіх залежить від чесних стосунків з їх користувачами і вони мають право знати, що іноді хтось третій зможе їх "підслухати".

Проте до розголосу про порушення конфіденційності у інших компаніях, Microsoft аж ніяк не натякали своїм користувачам про те, що їх особисті аудіозаписи можуть прослуховуватись. Тому цілком ймовірно, що корпорація вирішила "зіграти на випередження", адже вони прослуховували повідомлення задовго до цього.

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Apple

Можете бути впевненими у тому, що підрядники, які перевіряють голосовий помічник Apple Siri на точність, прослуховують особисті розмови користувачів. Важливо зазначити, що Apple Siri активується не лише після фрази "Hey, Siri".

Можливо, ви самі могли помітити, як Siri активується помилково – звуком грому, схожими за звучанням словами чи навіть змахом руки.

Також виявилось, що смарт-годинники Apple Watch автоматично активують голосовий помічник тоді, коли ґаджет чує будь-яку мову.

Відомо, що через це зібрано безліч звуків сексу, особистої інформації та записів приватних бесід лікарів, в тому числі під час проведення комерційних угод. Записи такого типу автоматично супроводжуються даними, які можуть розкрити місце розташування чи особисті контакти.



Siri прослуховує користувачів Apple

Натомість представники Apple запевняють, що компанія намагається виправити недоліки, щоб захистити особисту інформацію користувачів.

Amazon

Понад тисячі підрядників від Amazon прослуховують голосові записи, зроблені в будинках і офісах власників голосових помічників Echo.

За словами компанії, співробітники, які підслуховують розмови, підписують угоду про нерозголошення. Їм категорично забороняється публічно розмовляти про цю програму.

Спеціалісти, які займаються прослуховуванням, працюють по дев'ять годин на день. Кожна людина аналізує до 1000 звукозаписів за зміну.

Навіть коли працівників непокоїть почуте, вони зобов'язані дотримуватись політики про нерозголошення даних.

У самій же компанії пояснили, що серйозно відносяться до безпеки та конфіденційності особистої інформації своїх клієнтів.

Ми лише анотуємо дуже невелику вибірку голосових записів Alexa, щоб поліпшити якість обслуговування клієнтів, – заявив Amazon.

Також співробітники не мають прямого доступу до інформації, яка може ідентифікувати людину або обліковий запис.



Amazon прослуховує розмови користувачів Echo

Варто знати: налаштування конфіденційності Alexa Amazon дозволяють відключити використання особистих голосових записів для розробки нових функцій.

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Google

Фахівці Google прослуховують команди, які користувачі віддають своєму голосовому помічнику. Зазвичай запис проводиться тільки після того, як голосовий помічник почув фразу "Ok, Google". Компанія записує команди користувачів смартфонів з Google Assistant і розумної колонки Google Home.

Google кажуть, що навмисно діляться уривками записів між користувачами та філологами в різних частинах світу для покращення голосового помічника. І що у їх розпорядженні не більше 0,2 відсотка всіх команд користувачів. Також вони запевнили, що співробітникам заборонено розшифровувати розмови та інші сторонні звуки.

Проте у червні 2019-го року бельгійський телеканал VRT NWS повідомив про масштабний витік аудіозаписів користувачів. В їх розпорядженні опинилися понад тисячу записів, серед яких були навіть адреси, дзвінки по роботі та особисті розмови батьків з дітьми. Деякі записи були зроблені помилково через випадкову активацію асистента.



Google прослуховує своїх користувачів

Google послалися на недобросовісність одного із філологів і запевнили, що слідство ведеться.

Для чого компанії нас підслуховують

В основному це все заради таргетингової реклами чи покращення якості обслуговування звукового асистента. Також існує теорія, що зібрані дані цілком можуть бути використані при створенні штучного інтелекту.

Проте збираючи особисті дані для покращення сервісу, розробники автоматично наражають своїх користувачів на небезпеку.

Разом з тим компанії далеко не завжди дозволяють використовувати додаток без згоди на конкретні умови, – навіть якщо людина не користується функціями, для яких це потрібно.

Якщо вас хвилює питання власної безпеки, варто детально вивчити політику конфіденційності додатків на вашому смартфоні чи ґаджетів, якими ви користуєтесь. І, що найважливіше, – віддавати перевагу реальному світу, а не віртуальному.

Як уникнути прослуховування

Не користуватися мобільними пристроями, зібраними чи відремонтованими в невідомих вам умовах.

Намагайтеся уникнути встановлення незнайомих програм.

Завжди читайте політику конфіденційності та те, на що даєте дозвіл (навіть якщо не всі компанії є до кінця чесними зі своїми користувачами).

Вимкнути голосовий асистент в налаштуваннях смартфону.

Користуйтеся режимом польоту, адже він автоматично відрізає вас від WiFi, мобільного зв'язку та Bluetooth.

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