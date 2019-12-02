Ватиканський священник відкрив "нетоксичний" сервер в Minecraft

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Ілюстративне фото / reddit

Священник Роберт Баллесер, який в минулому був інженером з Кремнієвої долини, відкрив перший ватиканський сервер Minecraft. За словами священника, майданчик повинен служити для "менш токсичного" спілкування ґеймерів.

Наразі сервер minecraft.digitaljesuit.com перебуває в розробці, уточнює портал Rome Reports. Зовсім скоро до товариства зможуть приєднатися всі бажаючі.

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Все почалося з опитування

Ідея народилася з твіта, в якому священник запитав у підписників, в якій грі варто створити "нетоксичний" майданчик. Найбільше підписників віддали свій голос на користь популярної гри Minecraft. відтак, саме в ній священник вирішив створити сервер.

Ви можете запрошувати творчих людей, які не хочуть поводитися токсично. Створення середовища, в якій люди зможуть самовиражатися і побудувати відносини – найголовніше, чого я хочу добитися,
– пояснив Баллесер.

Священник створив "нетоксичний" Minecraft-сервер:

За ідеєю Баллесера на такому майданчику його колеги могли б однією мовою спілкуватися з тією частиною пастви, яка любить онлайн-ігри і в цілому технічно просунута.

Що таке Minecraft?Це відеогра у жанрі пісочниці, в якій користувачі можуть змінювати тривимірний світ, що складається з кубів, як їм заманеться. Можна будувати, руйнувати, воювати, виживати і навіть навчатися. Гра дарує користувачам повну свободу дій у своєму середовищі.

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Автор: Михайло Года
Теги: Курйозні новини Новини Техно Техно Інтернет Ігри Ватикан
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