Вчені вперше в історії спробують змінити курс астероїда

Полігоном для випробування ризикованої технології стане подвійний астероїд Дідім. Для Землі він не є небезпечним, проте унікальна спроба скорегувати його курс дасть вченим багато корисної інформації.

Операція буде непростою, оскільки досі людство не посилало місії до таких невеликих космічних об'єктів, зазначає Engadget.

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Європейське космічне агентство схвалило проведення місії, мета якої – зрозуміти, чи можна змінити траєкторію небезпечного для Землі астероїда. В ході експерименту вартістю 320 мільйонів доларів ESA спільно з NASA відправить до астероїда Дідім кілька космічних апаратів.

Як проходитиме місія

У 2021 році NASA зіштовхне свій зонд DART з невеликим супутником Дідім на швидкості 21 436 кілометрів на годину. Процес зіткнення запише італійський супутник LICIACube. Через кілька років до подвійного астероїда прибуде апарат ESA Hera з двома невеликими супутниками-кубсатами. Вони повинні оцінити розміри ударного кратера і виміряти масу астероїда-супутника.

Змодельована презентація місії:

Що це дасть

Дослідники сподіваються, що місія надасть цінну інформацію про те, як зіткнення з астероїдом впливає на його рух. Можливо, одного разу ці дані дозволять розробити ефективну методику відхилення астероїдів, які несуть потенційну загрозу для нашої рідної планети.

За запуск зонда DART відповідатиме компанія SpaceX. Саме вона запропонувала NASA найбільш вигідні умови – 61 мільйон доларів.

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