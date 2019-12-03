Грошові перекази через Viber: у месенджері з’явилась нова послуга

Компанія Mastercard разом із Rakuten Viber запустили в Україні нову послугу – грошові перекази Moneytou. Кошти можна перевести просто за допомогою месенджера Viber. Цікаво, що Україна стала другою країною у світі, де запрацював такий сервіс.

Про це заявили під час презентації у Києві, передає журналіст Техно 24.

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Раніше такий сервіс запустили в Угорщині. Надалі географія такої послуги розшириться і на інші країни Європи, зокрема на Румунію, Сербію та Болгарію.

Як працює Moneytou?

Переказати кошти через Viber можна безпосередньо під час спілкування в додатку. Для переказу не потрібно вводити номер картки отримувача. Головне, щоб отримувач був серед контактів у Viber.

Презентація Moneytou у Києві

У сервіс Moneytou інтегрована технологія Mastercard Send та цифровий гаманець Masterpass. До нього можна додати свою платіжну картку будь-якого українського банку.

Наразі компанії працюють над тим, щоб виконувати перекази навіть закордон. Однак, поки це складно зробити через юридичні нюанси.

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Як переказати кошти через Viber?

У вікні чату натиснути кнопку Gif+ та обрати сервіс Moneytou;

Натиснути "Відправити переказ" та обрати картку в цифровому гаманці Masterpass, з якої має відбутись переказ;

Ввести суму переказу та надіслати кошти;

Підтвердити відправлення повідомлення отримувачу про надходження коштів.

Як працює Moneytou: відео

Як отримати кошти через Viber:

Відкрити повідомлення про надходження коштів у чаті;

Обрати картку у гаманці Masterpass для зарахування коштів;

Кошти автоматично зарахуються на обрану картку.

Створити цифровий гаманець як отримувач, так і відправник можуть безпосередньо у мобільному додатку Viber: для цього потрібно ввести дані платіжної картки під час першого отримання чи переказу коштів.

Нова послуга в Україні – грошові перекази Moneytou

Скільки коштує послуга?

Під час переказу коштів буде стягуватись комісія у розмірі 5 гривень +1% від суми переказу. Максимальна сума одного переказу складає 14 900 гривень.

До речі, сервіс зацікавить власників малого бізнесу. Наприклад, ви продаєте hand-made товари в інтернеті і маєте оформлений ФОП, то клієнти можуть перерахувати кошти за продукцію через додаток.

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