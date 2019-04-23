Відео дня: 14 років тому завантажили перший ролик на YouTube

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Перший ролик на YouTube
Перший ролик на YouTube

Рівно 14 років тому, 23 квітня 2015 року, було завантажено перше відео на сервіс YouTube. 18-секурндний ролик зняв та завантажив один із засновників сервісу Джавед Карім.

Відео було завантажене на аккаунт "jawed". На кадрах бачимо самого Каріма, який розповідає про слонів та їхні хоботи. Відео він зняв у зоопарку Сан-Дієго та так і назвав "Me at the zoo" (Я в зоопарку).

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Оператором відео став один із друзів Каріма – Яків Лапицкий. Станом на 23 квітня 2019 року відео подивилось понад 66 мільйонів користувачів.

Me at the zoo: перше відео на YouTube

Коли створили YouTube? Сервіс запрацював на кілька місяців раніше – 14 лютого 2005 року. Його створили дизайнер Чадом Герлі і програмісти Стів Чен та згаданий вище Джавед Карім.

Як розповідав Карім, ідея створення сервісу до нього прийшла тоді, коли він намагався знайти в інтернеті ролик за участю Джанет Джексон і Джастіна Тімберлейка.

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Теги: Новини Техно YouTube Техно Інтернет
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