Відео дня: смартфоном Google Pixel 4 керують за допомогою жестів

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Google Pixel 4 керують за допомогою жестів
Google Pixel 4 керують за допомогою жестів

Нове покоління смартфона Google Pixel мають представити вже восени. За чутками, новинка отримає унікальну функцію – управління жестами. Як працює нова функція показали на відео.

Ця система являє працює за принципом Face ID. Її використовують для розблокування по обличчю та для безконтактного управління Pixel 4.

До теми:  Ключові особливості смартфонів Google Pixel 4 опублікували в мережі

Як працює нова технологія. Як розповіли Google, технологія Motion Sense пов'язана з функцією Soli, вона буде вчитись, щоб в майбутньому обирати "все більше призначених для користувача жестів, щоб розширювати свій словник".

Нова функція Google Pixel: відео

Як бачимо у ролику, спочатку користувачка підносить обличчя до фронтальної частини смартфона аби його розблокувати. А далі починає керувати відтворенням музики помахами руки перед екраном смартфона.

До речі, смартфон у ролику дуже схожий на прототипи четвертого Pixel, які неодноразово з’являлись в мережі. Тож очевидно, що витоки були правдиві. 

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Теги: Техно Новини Техно Google Pixel Google Смартфони
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