Відео дня: смартфоном Google Pixel 4 керують за допомогою жестів

Нове покоління смартфона Google Pixel мають представити вже восени. За чутками, новинка отримає унікальну функцію – управління жестами. Як працює нова функція показали на відео.

Ця система являє працює за принципом Face ID. Її використовують для розблокування по обличчю та для безконтактного управління Pixel 4.

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Як працює нова технологія. Як розповіли Google, технологія Motion Sense пов'язана з функцією Soli, вона буде вчитись, щоб в майбутньому обирати "все більше призначених для користувача жестів, щоб розширювати свій словник".

Нова функція Google Pixel: відео

Як бачимо у ролику, спочатку користувачка підносить обличчя до фронтальної частини смартфона аби його розблокувати. А далі починає керувати відтворенням музики помахами руки перед екраном смартфона.

До речі, смартфон у ролику дуже схожий на прототипи четвертого Pixel, які неодноразово з’являлись в мережі. Тож очевидно, що витоки були правдиві.

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