Відеодзвінок і безробіття: розробили серію карантинних емодзі – де завантажити

Нью-йоркська дизайн-студія & Walsh розробила серію емодзі, які пов'язані з коронавірусом та карантином. Розробники вважають, що вони допоможуть краще спілкуватися в мережі всім тим, хто змушений перебувати вдома.

Карантинні емодзі можна завантажити за посиланням.

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Загалом випустили два пакети емодзі:

для дизайнерів (іконки та інтерфейси популярних графічних редакторів та інших програм)

для широкої аудиторії, що показують необхідність соціального дистанціювання, проблеми фрілансу і пошуку натхнення для творчості, та інші проблеми.

Зокрема, серед запропонованих емодзі можна вибрати такі: рулон туалетного паперу з нотатками, санітайзер, руки в мильній піні, злий коронавірус, смартфон з родичами по зуму, лікар у масці, записка See You IRL 2021 ( "Побачимося в реальному житті в 2021 році") і багато іншого.

Карантинні емодзі / Скріншот

Їх можна використовувати на таких платформах, як Slack, Instagram, iMessage і WhatsApp.

Загалом дизайнери випустили кілька сотень смайлів. & Walsh також планує провести конкурс на найсмішніші меми з використанням нових емодзі.

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