Відома дата анонсу топових процесорів для ноутбуків Intel Coffee Lake-H Refresh

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Intel Coffee Lake-H Refresh: дата виходу процесорів
Intel Coffee Lake-H Refresh: дата виходу процесорів / Getty Images

Модельний ряд та основні характеристики процесорів для ноутбуків Intel Coffee Lake-H Refresh вже давно відомі. Проте в мережі опублікували свіжу інформацію щодо того, коли новинки офіційно надійдуть у продаж.

Дата анонсу нових процесорів. Як повідомляє WCCFTech, для нових процесорів характерний 45-ватний теплопакет і до 8 обчислювальних ядер, що знову підніме планку швидкодії ігрових лептопів на платформі Intel. А презентація нового сімейства CPU відбудеться вже в квітні.

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Коли представлять перші ноутбуки із процесорами Intel Coffee Lake-H Refresh? За даними джерела, виробники ігрових ноутбуків планують анонсувати перші рішення на базі 6-ядерного Intel Core i7-9750H (2,6 / 4,5 ГГц) 21 квітня. Продажі таких пристроїв почнуться тільки в травні, а їх графічна підсистема буде представлена ​​адаптерами рівня GeForce GTX 1650, GTX 1660 Ti і вище.

Що стосується флагманського Intel Core i9-9980HK з 8 ядрами, то він, ймовірно, буде представлений разом зі згаданим вище Core i7-9750H.

Acer Predator Helios 500
 Acer Predator Helios 500

Топовий "8-ядерник" функціонує на частоті до 5 ГГц (45-ватний TDP, зрозуміло, позначиться на реальних частотах) і знайде застосування в найбільш дорогих ігрових лептопах, наприклад, в наступнику Acer Predator Helios 500.

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Процесори Intel ноутбук
Джерело: 24 Канал
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