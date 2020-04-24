Відтепер українці можуть оформити допомогу по безробіттю онлайн

Мінцифри запустило нову електронну послугу на порталі Дія. З 24 квітня українці можуть отримати статус безробітного та оформити виплати допомоги із безробіття онлайн.

Така послуга стала можливою завдяки постанові "Про реалізацію експериментального проєкту щодо реалізації прав громадян на соціальний захист від безробіття", яку ухвалив Кабмін, повідомило Мінцифри у сфоєму каналі в телеграмі.

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Як скористатися послугою

Необхідно авторизуватись у кабінеті користувача на порталі Дія за допомогою електронного підпису, електронної системи ідентифікації BankID чи MobileID.

Під час карантину статус безробітного та призначення відповідної допомоги із безробіття можна отримати протягом одного дня за поданням однієї заяви онлайн. Потрібно буде лише заповнити анкету. Вона допоможе визначити перелік документів, які вам необхідно буде додати до автоматично сформованої заяви.

Сповіщення про результат надійде вам на електронну пошту, смс-повідомленням на телефон, а також відобразиться в особистому кабінеті на порталі Дія.

Що зміниться після карантину

Після карантину буде змінено час розгляду заяви. Також з’явиться функціонал для прямої комунікації менеджера ДСЗ та користувача щодо пошуку роботи.

У Мінцифрі зазначили, що проєкт реалізований у партнерстві з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства спільно, Державною службою зайнятості (ДСЗ) та за підтримки проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".

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