Витік даних у боті UA Baza: ДБР підозрює правоохоронців та міграційну службу

Скандал із витоком даних українців через Telegram-бота UA Baza набирає нових обертів. Слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють у витоку даних працівників МВС та Державної міграційної служби.

Як передає пресслужба ДБР, співробітники відомства вже розпочали досудове розслідування у справі про витік персональних даних громадян України.

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У пресслужбі кажуть, що за попередніми даними, до цього витоку персональних даних можуть бути причетні посадові особи з Головного сервісного центру МВС, а також працівники Державної міграційної служби. Їх підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень.

Деталі скандалу

12 травня у соцмережах почали поширювати інформацію про масштабний витік даних українських користувачів. Зокрема, у відкритий доступ потрапили 26 мільйонів посвідчень водія, а також паролі до соцмереж та електронної пошти. Витік відбувався через чат-бота UA Baza у месенджері Telegram.

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У злитті запідозрили застосунок Дія, який зібрав паспорти, посвідчення водія та інші оцифровані документи. Та як пояснили у Міністерстві цифрової трансформації, сервіс Дія не має власної бази даних, вона лише відображає інформацію з реєстрів держорганів (у тому числі МВС та Міграційної служби).

Цікаво, що ввечері 12 травня в поліції повідомили, що працівники кіберполіції припинили діяльність цього бота. Однак, вже 13 травня його творці знову запустити бота.

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