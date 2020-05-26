Вийшов Battle Pass 2020 для Dota 2: нові моделі героїв та система гільдій

Компанія Valve випустила бойовий пропуск для Dota. Особливістю пропуску є те, що 2,25% від всіх продажів, пов'язаних з ним, йдуть до призового фонду The International. Черговий турнір мав пройти у серпні 2020 року, але через пандемію Valve була змушена перенести його.

24 канал детально ознайомився з оновленнями, які реалізувала компанія Valve в Battle Pass 2020.

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Нові моделі героїв

Володарі Бойового пропуску для Dota 2 можуть отримати нові моделі для Anti-Mage і Pudge за досягнення певних рівнів.

Нова модель героя Pudge дістанеться вам, якщо ви досягнете 255-го рівня бойового пропуску, а модель героя Anti-Mage можна отримати за досягнення 305-го рівня.



Модель героя Pudge



Модель героя Anti-Mage

Система гільдій

Вперше в бойовому пропуску з'явилася система гільдій. Вступити в гільдію зможе хто завгодно, але створити її здатні лише власники бойового пропуску. Разом з групою однодумців ви зможете піднімати рівень гільдії і отримувати додаткові нагороди.

Щотижня учасники зможуть виконувати випробування, прокачувати рівень гільдії і отримувати нагороди. Звичайні матчі в Dota 2 також будуть приносити очки і підвищувати рівень гільдії.

Гравцям, які вступили в клан, будуть доступні персональні щоденні випробування. Виконуючи квести користувачі будуть отримувати очки бойового пропуску, а також бали для прокачування гільдії.

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