Вийшов Battle Pass 2020 для Dota 2: нові моделі героїв та система гільдій
Компанія Valve випустила бойовий пропуск для Dota. Особливістю пропуску є те, що 2,25% від всіх продажів, пов'язаних з ним, йдуть до призового фонду The International. Черговий турнір мав пройти у серпні 2020 року, але через пандемію Valve була змушена перенести його.
24 канал детально ознайомився з оновленнями, які реалізувала компанія Valve в Battle Pass 2020.
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Нові моделі героїв
Володарі Бойового пропуску для Dota 2 можуть отримати нові моделі для Anti-Mage і Pudge за досягнення певних рівнів.
Нова модель героя Pudge дістанеться вам, якщо ви досягнете 255-го рівня бойового пропуску, а модель героя Anti-Mage можна отримати за досягнення 305-го рівня.
Система гільдій
Вперше в бойовому пропуску з'явилася система гільдій. Вступити в гільдію зможе хто завгодно, але створити її здатні лише власники бойового пропуску. Разом з групою однодумців ви зможете піднімати рівень гільдії і отримувати додаткові нагороди.
Щотижня учасники зможуть виконувати випробування, прокачувати рівень гільдії і отримувати нагороди. Звичайні матчі в Dota 2 також будуть приносити очки і підвищувати рівень гільдії.
Гравцям, які вступили в клан, будуть доступні персональні щоденні випробування. Виконуючи квести користувачі будуть отримувати очки бойового пропуску, а також бали для прокачування гільдії.
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Інші нововведення
- Гравці зможуть наймати героїв за золото, створювати їх двозіркові і тризіркові версії, продавати їх і отримувати прибуток.
- Щотижня гравці буду отримувати жетони замовлення. Вони потрібні для того щоб видати замовлення на ворожого героя. Союзники побачать пропозицію і таймер. Той, хто зуміє вбити ціль за відведений час, отримає 200 очок. Гравець що видав замовлення не може стати виконавцем.
- У рамках програми "Дар щедрості" гравці можуть подарувати бойовий пропуск друзям.
- Можна робити прогнози і отримувати за них бойові очки.
- Після кожного матчу ви побачите оновлений екран кращих гравців.
- Перед початком гри ваш герой зможе використовувати різні анімації, глузування та репліки.
- Під час паузи ви зможете зіграти в 3 міні-гри.
- Система ставок доповнена серіями виграшів. Кожного тижня ви отримуєте по 10 фішок, але це число збільшується з рівнем бойового пропуску. Кожна з них принесе вам бойові очки.