Визначили найшвидший Android-смартфон
Автори популярної програми для тестування продуктивності AnTuTu оновили рейтинг найшвидших смартфонів, які працюють під управлінням операційної системи Android. Перші позиції у топі залишилися за вже відомими лідерами, однак не обійшлося без новачків.
Для зменшення статистичної похибки в рейтингу представлені тільки ті пристрої, з якими за звітний період було вироблено понад 1000 спроб тестування, йдеться на сайті MyDrivers.
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Рейтинг найшвидших смартфонів виглядає наступним чином:
- Vivo Nex 3 – 483 427 балів.
- Vivo iQOO Pro 5G – 481 211 балів.
- ASUS ROG Phone 2 – 473 917 балів.
- Xiaomi Black Shark 2 Pro – 464 953 бали.
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G – 464 807 балів.
- Meizu 16S Pro – 460 076 балів.
- Xiaomi Redmi K20 Pro – 456 237 балів.
- Samsung Galaxy Note 10 Plus – 449 269 балів.
- OnePlus 7 Pro – 448 488 балів.
- Huawei Mate 30 Pro – 445 446 балів.
Рейтинг найшвидших смартфонів
Крім рейтингу найшвидших смартфонів, представлена статистика з найбільш продуктивних пристроїв в перерахунку на долар.
В ціновій категорії до 200 доларів (до 5 000 гривень) список лідерів виглядає наступним чином:
- realme Q.
- Meizu X8.
- Glory 9X.
- Redmi Note 8 Pro.
- Vivo Z3
Найпотужніші смартфони до 200 доларів
До 350 доларів (до 9 000 гривень):
- Redmi K20 Pro.
- Meizu 16th.
- Vivо iQOO Neo.
- Xiaomi Mi Mix 2S.
- Vivо iQOO 6 ГБ.
Найпотужніші смартфони до 350 доларів
До 500 доларів (до 12 500 гривень):
- Meizu 16s Pro.
- Red Devils 3.
- Redmi K20 Pro Premium Edition.
- Black Shark 2.
- OnePlus 7.
Найпотужніші смартфони до 500 доларів
Дорожче 500 доларів (понад 12 500 гривень):
- Vivо iQOO Pro 5G.
- Xiaomi 9 Pro 5G.
- OPPO Reno.
- Huawei Mate 30.
- OnePlus 7 Prо.
Найпотужніші смартфони від 500 доларів
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