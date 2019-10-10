Визначили найшвидший Android-смартфон

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Визначили найшвидший Android-смартфон
Визначили найшвидший Android-смартфон / unsplash

Автори популярної програми для тестування продуктивності AnTuTu оновили рейтинг найшвидших смартфонів, які працюють під управлінням операційної системи Android. Перші позиції у топі залишилися за вже відомими лідерами, однак не обійшлося без новачків.

Для зменшення статистичної похибки в рейтингу представлені тільки ті пристрої, з якими за звітний період було вироблено понад 1000 спроб тестування, йдеться на сайті MyDrivers.

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Рейтинг найшвидших смартфонів виглядає наступним чином:

  1. Vivo Nex 3 – 483 427 балів.
  2. Vivo iQOO Pro 5G – 481 211 балів.
  3. ASUS ROG Phone 2 – 473 917 балів.
  4. Xiaomi Black Shark 2 Pro – 464 953 бали.
  5. Xiaomi Mi 9 Pro 5G – 464 807 балів.
  6. Meizu 16S Pro – 460 076 балів.
  7. Xiaomi Redmi K20 Pro – 456 237 балів.
  8. Samsung Galaxy Note 10 Plus – 449 269 балів.
  9. OnePlus 7 Pro – 448 488 балів.
  10. Huawei Mate 30 Pro – 445 446 балів.


Рейтинг найшвидших смартфонів

Крім рейтингу найшвидших смартфонів, представлена ​​статистика з найбільш продуктивних пристроїв в перерахунку на долар.

В ціновій категорії до 200 доларів (до 5 000 гривень) список лідерів виглядає наступним чином:

  1. realme Q.
  2. Meizu X8.
  3. Glory 9X.
  4. Redmi Note 8 Pro.
  5. Vivo Z3


Найпотужніші смартфони до 200 доларів

До 350 доларів (до 9 000 гривень):

  1. Redmi K20 Pro.
  2. Meizu 16th.
  3. Vivо iQOO Neo.
  4. Xiaomi Mi Mix 2S.
  5. Vivо iQOO 6 ГБ.


Найпотужніші смартфони до 350 доларів

До 500 доларів (до 12 500 гривень):

  1. Meizu 16s Pro.
  2. Red Devils 3.
  3. Redmi K20 Pro Premium Edition.
  4. Black Shark 2.
  5. OnePlus 7.


Найпотужніші смартфони до 500 доларів

Дорожче 500 доларів (понад 12 500 гривень):

  1. Vivо iQOO Pro 5G.
  2. Xiaomi 9 Pro 5G.
  3. OPPO Reno.
  4. Huawei Mate 30.
  5. OnePlus 7 Prо.


Найпотужніші смартфони від 500 доларів

 

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Смартфони Android Vivo Asus Samsung Meizu Huawei
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