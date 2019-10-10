Визначили найшвидший Android-смартфон

Автори популярної програми для тестування продуктивності AnTuTu оновили рейтинг найшвидших смартфонів, які працюють під управлінням операційної системи Android. Перші позиції у топі залишилися за вже відомими лідерами, однак не обійшлося без новачків.

Для зменшення статистичної похибки в рейтингу представлені тільки ті пристрої, з якими за звітний період було вироблено понад 1000 спроб тестування, йдеться на сайті MyDrivers.

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Рейтинг найшвидших смартфонів виглядає наступним чином:

Vivo Nex 3 – 483 427 балів. Vivo iQOO Pro 5G – 481 211 балів. ASUS ROG Phone 2 – 473 917 балів. Xiaomi Black Shark 2 Pro – 464 953 бали. Xiaomi Mi 9 Pro 5G – 464 807 балів. Meizu 16S Pro – 460 076 балів. Xiaomi Redmi K20 Pro – 456 237 балів. Samsung Galaxy Note 10 Plus – 449 269 балів. OnePlus 7 Pro – 448 488 балів. Huawei Mate 30 Pro – 445 446 балів.



Рейтинг найшвидших смартфонів

Крім рейтингу найшвидших смартфонів, представлена ​​статистика з найбільш продуктивних пристроїв в перерахунку на долар.

В ціновій категорії до 200 доларів (до 5 000 гривень) список лідерів виглядає наступним чином:

realme Q. Meizu X8. Glory 9X. Redmi Note 8 Pro. Vivo Z3



Найпотужніші смартфони до 200 доларів

До 350 доларів (до 9 000 гривень):

Redmi K20 Pro. Meizu 16th. Vivо iQOO Neo. Xiaomi Mi Mix 2S. Vivо iQOO 6 ГБ.



Найпотужніші смартфони до 350 доларів

До 500 доларів (до 12 500 гривень):

Meizu 16s Pro. Red Devils 3. Redmi K20 Pro Premium Edition. Black Shark 2. OnePlus 7.



Найпотужніші смартфони до 500 доларів

Дорожче 500 доларів (понад 12 500 гривень):

Vivо iQOO Pro 5G. Xiaomi 9 Pro 5G. OPPO Reno. Huawei Mate 30. OnePlus 7 Prо.

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Найпотужніші смартфони від 500 доларів

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