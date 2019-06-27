Вже через 10 років роботи заберуть роботу у 20 мільйонів людей

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Роботи заберуть роботу у людей
Роботи заберуть роботу у людей / ukranews.com

До 2030 року роботи поступово замінять близько 20 мільйонів робітників заводів. Про це свідчать результати дослідження, проведеного аналітичною компанією Oxford Economics.

Окрім того, люди не зможуть знайти собі роботу в сфері послуг, адже і там робочі місця зникнуть через автоматизацію, пише ВВС.

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Кожен новий робот займатиме 1,6 робочого місця на виробництві. Найбільше страждають низькокваліфіковані сектори виробництва. Регіони, в яких більше людей мають меншу кваліфікацію, з більш слабкою економікою і високим рівнем безробіття, найбільш вразливі до втрати робочих місць через роботизацію.

Панікувати не варто. При цьому фахівці наголошують, що автоматизація призведе до того, що з’являться нові види робочих місць. Зокрема, люди зможуть знайти роботу сфері транспорту, будівництва, технічного обслуговування, адміністративних робіт. Робочі місця в цих сферах також вразливі до автоматизації.

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Теги: Техно Штучний інтелект
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