Xiaomi Black Shark 3: в компанії назвали дату виходу ігрового смартфона

Компанія Xiaomi готує до виходу нове покоління ігрового смартфона Black Shark 3. Виробник розповів, що він підтримуватиме підключення до мобільної мережі 5G та працювати на флагманському процесорі Qualcomm Snapdragon 865.

Як передає androidpure.com, Black Shark є підрозділом Xiaomi, який випускає ігрові смартфони.

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Дата виходу Xiaomi Black Shark 3

Компанія Xiaomi офіційно представить Black Shark 3 третього березня. Щоправда, це буде лише онлайн-презентація, ймовірно, через спалах коронавірусу в Китаї.

Що відомо про Black Shark 3

Як каже виробник, Black Shark 3 стане першим у світі ігровим смартфоном, що підтримуватиме мережу 5G. Xiaomi Black Shark 3 може бути оснащений батареєю, ємністю на 5000 мАг, та буде підтримувати швидку зарядку 65 Вт. Смартфон можна буде зарядити до 100% всього за 38 хвилин.

Новий ігровий смартфон буде оснащений екраном з роздільною здатністю 2K з частотою оновлення 120 Гц. За чутками, він буде мати 12 ГБ оперативної пам’яті.

Щодо ціни, поки інформації немає. Деталі дізнаємось незабаром.

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