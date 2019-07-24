Смартфон Xiaomi Mi A3 офіційно презентували в Україні: ціна

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Xiaomi Mi A3 офіційно представили в Україні: ціна Xiaomi Mi A3
Xiaomi Mi A3 / gsmarena.com

У Києві провели офіційну презентацію нового смартфона середнього рівня Xiaomi Mi A3. Пристрій працює на базі чистого Android, без фірмової оболонки.

Характеристики Xiaomi Mi A3

Пристрій оснащений 6,1-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю 720×1560 пікселів. Він отримав безрамковий дисплей з краплеподібним вирізом вгорі екрану. Крім цього, в екран вбудували сканер відбитків пальців.

Серія Mi A поєднує 2 стовпи – інновації Xiaomi та чистий Android. Ця лінійка є однією з найпопулярніших у світі. Сьогодні ми представимо нове покоління цієї лінійки – смартфон MiA3,
– заявив під час презентації продукту у Києві Нікіта Лавреньов, менеджер Xiaomi у групі компаній Алло.

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Серцем Mi A3 став Qualcomm Snapdragon 665, що працює у парі з 4 ГБ оперативної пам’яті. Вбудовані пам’яті передбачено два варіанти: на 64 або 128 ГБ. Автономність забезпечує батарея, ємністю 4030 мАг.

Камери. Роздільна здатність фронтальної камери, яка захована у спеціальному вирізі, – 32 Мп. Основний модуль складається із трьох сенсорів: 48 Мп (f / 1.79), 8 Мп і 2 Мп.

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3 представили в Україні

Ціна Xiaomi Mi A3

Модель надійде у продаж в Україні 31 липня. Телефон буде доступний із цінником 5999 гривень за 4 гБ оперативної та 64 гБ вбудованої пам'яті, а за 4 гБ оперативної та 128 гБ вбудованої пам'яті доведеться викласти 6999 гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi A3

  • Дисплей
  • Діагональ: 6,1 дюйма
    Роздільна здатність: HD+
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 665
  • Пам'ятьОперативна: 4 ГБ
    Вбудована: 64/128 ГБ
  • КамераОсновна: 32 Мп
    ​Фронтальна: 48 + 8 + 2 Мп
  • Акумулятор4 030 мАг
  • Операційна системаAndroid Pie

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Теги: Техно Смартфони
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