MIUI 12: Xiaomi офіційно анонсувала нову версію фірмової оболонки

Китайський виробник смартфонів Xiaomi представив нове покоління своєї фірмової оболонки MIUI 12. Як відомо, попередню версію – MIUI 11 –компанія випустила минулого року.

Як передає Gizmochina, ще у жовтні минулого року керівник Xiaomi зі зв'язків з громадськістю Сюй Цзеюн розповів, що компанія працює над новою версією прошивки, а зараз відбувся офіційний анонс.

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Що відомо

Поки у компанії не розкривають багато деталей. Глядачам показали лише чорний фон із логотипом нової версії оболонки ( який, до слова, не сильно відрізняється від "одинадцятки").

З MIUI 12 Xiaomi має запропонувати користувачам ряд нових функцій а також істотно змінити дизайн оболонки. За чутками, в MIUI 12 компанія представить глобальну загальносистемну темну тему. Xiaomi вже впровадила темний режим з MIUI 11, але частина додатків від третіх джерел не підтримували функцію.

Також можна очікувати на подальше поліпшення візуальної частини, нові анімації, шпалери, нові звуки тощо.

Коли оновлення отримають користувачі

Розробка MIUI 12 триває близько пів року. Можна припустити що бета-тестування може розпочатися вже в березні-квітні цього року. Список пристроїв Xiaomi і Redmi, які отримають оновлення, мають надати у лютому-березні.

Крім того, під час презентації підтвердили, що запуск фінальної версії MIUI 12 відбудеться в цьому році, ймовірно, в серпні-вересні.

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