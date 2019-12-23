Xiaomi Poco F2: назвали ймовірну дату релізу смартфона

Ще в кінці липня в бенчмарку GeekBench засвітився неанонсований смартфон Xiaomi Poco F2. Тоді виробник ніяк не прокоментував витік, однак нещодавно голова підрозділу Pocophone Елвін Тсе опублікував нову інформацію щодо пристроїв компанії.

Його пост натякнув користувачам, що вихід нового пристрою в лінійці ґаджетів бренду вже не за горами.

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Що відомо про Xiaomi Poco F2

Ранні витоки прогнозували випуск під назвою Poco F2 моделі Redmi K20 для індійського ринку. Інші джерела і зовсім повідомляли про можливе закриття лінійки. Жодна з цих чуток не підтвердилася. Більше того, глава Pocophone Global прямо натякнув, що торгову марку не варто списувати з рахунків.

Дата ймовірного анонсу Xiaomi Poco F2

У своєму Twitter-блозі Елвін Тсе заявив: "Ви почуєте більше про Poco в 2020 році". Пізніше твіт видалили, але його скріншоти встигли розлетітися по мережі.



Твіт голови підрозділу Pocophone

Не виключено, що нову модель бренду представлять вже через кілька місяців. Втім, поки невідомо, чи йдеться взагалі про смартфон. Залишається лише чекати першої офіційної інформації або чергового великого витоку від інсайдерів.

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