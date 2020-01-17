Xiaomi повернула корисну функцію в прошивку MIUI

Ще на початку 2018 року додаток MIUI Themes перестав працювати в низці країн. Тоді Xiaomi не оголосила причину ситуації, але пізніше все ж вжила заходів щодо виправлення ситуації. Незабаром користувачі смартфонів популярного бренду знову отримають доступ до завантаження тем – компанія вже розповіла, коли це станеться.

Що сталося з додатком MIUI Themes

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Раніше фірмовий додаток і відповідний сервіс перестали працювати відразу у всіх країнах ЄС. Розробники згадували "зміни в правилах захисту приватного життя" – ймовірно, мова йшла про появу в Європі так званого "Генерального регламенту про захист персональних даних" (GDPR). В результаті Xiaomi довелося переробити додаток відповідно до місцевого законодавства.



Додаток MIUI Themes незабаром відновить роботу

Коли додаток знову запрацює

За даними компанії, деякі пристрої в Європі вже отримали доступ до оновленого додатку на початку 2020 року. Всі європейські апарати повинні отримати працездатну версію MIUI Themes до середини травня. Їх користувачі зможуть відвідати сайт Xiaomi і завантажити теми, іконки, шпалери та звуки без використання VPN та інших хитрощів.

Xiaomi також активувала секцію MIUI Themes в додатку MIUI Community. Щоб відсвяткувати цю подію, буде проведений спеціальний конкурс шпалер. На які заходи пішла Xiaomi для повернення сервісу в Європу, поки невідомо.

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