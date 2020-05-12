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Як захистити дані в інтернеті: 5 важливих правил

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Як захистити персональні дані
Як захистити персональні дані / unsplash.com

Нещодавно стало відомо про новий чат-бот у Telegram, в якому є приватні дані українців, зокрема паролі для соцмереж і пошти, а також фото та дані посвідчень водія. Це черговий "тривожний дзвінок" про те, що треба стежити за безпекою в інтернеті.

Міністерство цифрової політики нагадало 5 важливих правил, які потрібно дотримуватись, користуючись інтернетом.

Деталі скандалу 26 мільйонів документів українців злили в мережу

  • Не надавайте своїх даних. В міністерстві нагадують, що існує чимало оманливих пропозицій, на кшталт: "Саме ваш номер може виграти приз". Однак, надавати свій номер категорично не варто. У більшості – це шахраї.

Ще один вид обману – шахраї просять надати дані про банківську картку. Найкращим варіантом буде припинити розмову, навіть якщо пропозиція буде дуже заманлива.

  • Перевіряйте інформацію. В соцмережах часто можна натрапити на "сенсаційні" заголовки. Але не ведіться лише на гучну інформацію, перевірте її перед тим, як поширити її. Адже часто шахраї видають себе за благодійників.
  • 3ахищайте паролі. Про це вже неодноразово писало Техно 24, але й досі користувачі зловживають надійністю паролів. Адже складний пароль легко забути. Для цього краще використовувати спеціальні менеджери паролів (1password, LastPass або KeePass).

До теми Менеджер паролів Google Chrome: як його налаштувати

Також дуже важливо не використовувати один і той же пароль для різних ресурсів.Періодично паролі потрібно змінювати.

  • Використовуйте двохфакторну автентифікацію. Це продовження попереднього пункту. Більшість сервісів, такі як Google, Facebook чи Instagram постійно пропонують налаштувати подвійне підтвердження входу. В цьому є сенс. Це означає, що окрім паролю, вам зателефонують або надішлють код. Можливо це буде трохи довше, але так дані в соцмережах будуть ще більш захищені.
  • Користуйтеся офіційними програмами. Перевіряйте програми, які завантажуєте. Найкраще завантажувати з офіційних джерел, адже офіційні програми проходять перевірку на наявність фішингу (несанкціонований збір та передача даних).

"Якщо від коронавірусу рятує маска та миття рук із милом, то від цифрового вірусу – розумне користування і спеціальний застосунок", – додали у Мінцифрі.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Інтернет Техно Міністерство цифрової трансформації
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