Як захистити дані в інтернеті: 5 важливих правил
Нещодавно стало відомо про новий чат-бот у Telegram, в якому є приватні дані українців, зокрема паролі для соцмереж і пошти, а також фото та дані посвідчень водія. Це черговий "тривожний дзвінок" про те, що треба стежити за безпекою в інтернеті.
Міністерство цифрової політики нагадало 5 важливих правил, які потрібно дотримуватись, користуючись інтернетом.
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- Не надавайте своїх даних. В міністерстві нагадують, що існує чимало оманливих пропозицій, на кшталт: "Саме ваш номер може виграти приз". Однак, надавати свій номер категорично не варто. У більшості – це шахраї.
Ще один вид обману – шахраї просять надати дані про банківську картку. Найкращим варіантом буде припинити розмову, навіть якщо пропозиція буде дуже заманлива.
- Перевіряйте інформацію. В соцмережах часто можна натрапити на "сенсаційні" заголовки. Але не ведіться лише на гучну інформацію, перевірте її перед тим, як поширити її. Адже часто шахраї видають себе за благодійників.
- 3ахищайте паролі. Про це вже неодноразово писало Техно 24, але й досі користувачі зловживають надійністю паролів. Адже складний пароль легко забути. Для цього краще використовувати спеціальні менеджери паролів (1password, LastPass або KeePass).
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Також дуже важливо не використовувати один і той же пароль для різних ресурсів.Періодично паролі потрібно змінювати.
- Використовуйте двохфакторну автентифікацію. Це продовження попереднього пункту. Більшість сервісів, такі як Google, Facebook чи Instagram постійно пропонують налаштувати подвійне підтвердження входу. В цьому є сенс. Це означає, що окрім паролю, вам зателефонують або надішлють код. Можливо це буде трохи довше, але так дані в соцмережах будуть ще більш захищені.
- Користуйтеся офіційними програмами. Перевіряйте програми, які завантажуєте. Найкраще завантажувати з офіційних джерел, адже офіційні програми проходять перевірку на наявність фішингу (несанкціонований збір та передача даних).
"Якщо від коронавірусу рятує маска та миття рук із милом, то від цифрового вірусу – розумне користування і спеціальний застосунок", – додали у Мінцифрі.
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