Як захистити дані в інтернеті: 5 важливих правил

Нещодавно стало відомо про новий чат-бот у Telegram, в якому є приватні дані українців, зокрема паролі для соцмереж і пошти, а також фото та дані посвідчень водія. Це черговий "тривожний дзвінок" про те, що треба стежити за безпекою в інтернеті.

Міністерство цифрової політики нагадало 5 важливих правил, які потрібно дотримуватись, користуючись інтернетом.

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Не надавайте своїх даних. В міністерстві нагадують, що існує чимало оманливих пропозицій, на кшталт: "Саме ваш номер може виграти приз". Однак, надавати свій номер категорично не варто. У більшості – це шахраї.

Ще один вид обману – шахраї просять надати дані про банківську картку. Найкращим варіантом буде припинити розмову, навіть якщо пропозиція буде дуже заманлива.

Перевіряйте інформацію. В соцмережах часто можна натрапити на "сенсаційні" заголовки. Але не ведіться лише на гучну інформацію, перевірте її перед тим, як поширити її. Адже часто шахраї видають себе за благодійників.

3ахищайте паролі. Про це вже неодноразово писало Техно 24, але й досі користувачі зловживають надійністю паролів. Адже складний пароль легко забути. Для цього краще використовувати спеціальні менеджери паролів (1password, LastPass або KeePass).

До теми Менеджер паролів Google Chrome: як його налаштувати

Також дуже важливо не використовувати один і той же пароль для різних ресурсів.Періодично паролі потрібно змінювати.

Використовуйте двохфакторну автентифікацію. Це продовження попереднього пункту. Більшість сервісів, такі як Google, Facebook чи Instagram постійно пропонують налаштувати подвійне підтвердження входу. В цьому є сенс. Це означає, що окрім паролю, вам зателефонують або надішлють код. Можливо це буде трохи довше, але так дані в соцмережах будуть ще більш захищені.

Користуйтеся офіційними програмами. Перевіряйте програми, які завантажуєте. Найкраще завантажувати з офіційних джерел, адже офіційні програми проходять перевірку на наявність фішингу (несанкціонований збір та передача даних).

"Якщо від коронавірусу рятує маска та миття рук із милом, то від цифрового вірусу – розумне користування і спеціальний застосунок", – додали у Мінцифрі.

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