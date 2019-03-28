Як шахрай зміг обдурити Facebook та Google на 121 мільйон доларів

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Як шахрай зміг обдурити Facebook та Google на 121 мільйон доларів
Як шахрай зміг обдурити Facebook та Google на 121 мільйон доларів / Cont.ws

50-ти річного литовця визнали винним в організації шахрайської схеми, за допомогою якої він обманом отримав від Facebook і Google виплати на суму понад 100 мільйонів доларів.

Евальдас Рімасаускас зі спільником зареєстрували в Литві фейкову компанію, яка маскувалася під азіатського постачальника хардверних компонетни Quanta Computer. Після чого почали надсилати співробітникам двох вищезгаданих техногігантів електронні листи з вимогою погасити заборгованість.

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Оплати за рахунками шахраї отримували на підроблені банківські рахунки, відкриті в Литві, а потім переводили на Кіпр і в інші офшори. Щоб завіряти переклади, вони надавали в банки підроблені документи і контракти.

Шахраям вдалось обдурити Facebook та Google
Шахраям вдалось обдурити Facebook та Google

Як повідомляє Bloomberg, Рімасаускас і його спільник впроваджували схему два роки – з 2013 по 2015 рік. За цей час литовцям вдалося виманити 23 мільйони доларів у Google і 99 мільйонів доларів у Facebook.

Хто постраждав

В звіті Міністерства юстиції США не вказана назва компанії, однак про те, що це Google і Facebook стало відомо з висновку литовського суду у даній справі в 2017 році. Втім, вони не єдині, хто постраждав від подібних дій шахраїв.

Схема, яку використав Рімасаускас, отримала назву "business email compromise". Останнім часом вона швидко набрала обертів: за даними ФБР, з 2013 по 2017 роки втрати компаній від фейкових розсилок з вимогою оплати за сфабрикованими рахунках склали вже близько 3-х мільярдів доларів.

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Як повідомили в Google, компанії вдалося повернути свої гроші. Техногігант виявив шахрайство і повідомив про нього владі. У Facebook також звернулися до правоохоронців, однак чи вдалося компанії відшкодувати збиток, не повідомляється.

30 років за шахрайство

Рімасаускаса екстрадували з Вільнюса в США в серпні 2017 року. Однак подробиці цієї справи стали відомі тільки зараз. Обвинувачений визнав провину і погодився виплатити близько 49,7 мільйонів доларів, які він заробив на шахрайстві. Наступне слухання у справі призначено на 24 липня 2019 року. Йому загрожує найбільше покарання – до 30 років в'язниці.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Google Facebook Шахрайство
Джерело: Техно 24
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