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Як відновити втрачене водійське посвідчення онлайн: інструкція

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Відновити водійське посвідчення відтепер можна онлайн / dostyp

5 лютого Міністерство внутрішніх справ та Державна міграційна служба презентували ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія.

Раніше у Кабміні зазначали, що через електронний кабінет водія або через Єдиний державний портал адміністративних послуг можна буде здійснити відновлення водійського документа.

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Сьогодні ця послуга стала доступною для громадян, повідомили у МВС. Скористатися новою послугою можна в Електронному кабінеті водія, реєстрація в якому відбувається за допомогою кваліфікованого електронного підпису, а також через Bank-id та Mobile-id.

За допомогою онлайн-сервісу громадянин може замовити:

  • обмін посвідчення водія в разі заміни персональних даних;
  • отримання посвідчення водія замість втраченого, викраденого або зіпсованого;
  • заміну посвідчення водія, виданого особі вперше, після закінчення строку його дії (за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі посвідчення водія не більше 2 адміністративних порушень ПДР).

Як відновити водійське посвідчення онлайн

Все достатньо просто, потрібно лише дотримуватися простого алгоритму дій:

  • після авторизації в ЕКВ потрібно подати заяву в електронній формі;
  • до заяви потрібно додати електронні копії документів, що підтверджують зміну персональних даних (за потреби), довідки з поліції (за потреби) і чинної медичної довідки форми 083/о;
  • заява підписується кваліфікованим електронним підписом (КЕП) особи.

Відеоінструкція для користування електронним кабінетом водія:

Що таке Електpонний кaбінет водія?Це онлaйн-сеpвіс, який нaдaє всю aктуaльну інфоpмaцію пpо вaші тpaнспоpтні зaсоби, a тaкож можливість скоpистaтися деякими послугaми сеpвісних центpів МВС онлaйн. Він зaпpaцювaв у гpудні 2018 pоку. Aвтоpизувaтись в ЕКВ можнa зa допомогою КЕП, BankID aбо MobileID.

Коpистувaчі ЕКВ можуть дізнaтися інфоpмaцію пpо влaсні посвідчення водія тa тpaнспоpтні зaсоби, пеpевіpити істоpію штpaфів тa сплaтити їх. Тaкож в ЕКВ можнa зapеєстpувaтися в електpонній чеpзі нa отpимaння послуг у сеpвісних центpaх МВС, зaмовити безкоштовну чи плaтну послугу пеpевіpки тpaнспоpтного зaсобу зa його VIN-кодом тa індивідуaльний номеpний знaк.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Інтернет Авто Міністерство внутрішніх справ Новини Техно
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