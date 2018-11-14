Часто навіть у досвідчених користувачів виникають проблеми з тим, яку програму використати, аби зробити скріншот та чи потрібно взагалі використовувати якісь сторонні програми. "24 Канал" вирішив навести кілька прикладів якісних програм, які допоможуть вам із записом картинки на комп'ютері.

Список програм для скріншотів:

1. Joxi

Розробники програми запевняють, що зробити скріншот ви зможете швидко і всього за два кліки. Посилання на зроблений знімок автоматично збережеться в буфері обміну.

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Програма має зручний інтерфейс. Тут не потрібно бути генієм, аби розібратися, як нею користуватися. Також вона має всі необхідні функції для редагування зображення: додати текст або надпис від руки, підкреслити потрібну інформацію або приховати частину скріншота.



Скріншот з програми Joxi

Також розробники забезпечили Joxi великим хмарним сховищем, яке забезпечить збереження ваших знімків. Також програма легким кліком дозволяє опублікувати скріншот із коментарями в найпопулярніших соціальних мережах.



Скріншот з програми Joxi

Сайт, на якому можна скачати програму: http://joxi.ru/

2. Light Shot

Це невелика утиліта для створення і "легкого" редагування скріншотів. Після інсталяції та запуску утиліти, для створення скріншоту досить натиснути на кнопку Preent Screen і програма одразу запропонує вам виділити область на екрані, а також куди ви хочете зберегти цей знімок: в інтернеті, у себе на жорсткому диску, в соціальній мережі.



Скріншот з програми Light Shot

Сайт: http://app.prntscr.com/ru/

3. ScreenCapture

Дуже зручна і проста програма для створення скріншотів. Після установки вам залишається тільки натиснути на клавішу Print Screen і програма запропонує виділити вам область на екрані, яку ви хочете зберегти. Після цього, автоматично завантажить скріншот в мережу та дасть вам посилання на нього. Можна відразу ж його скопіювати і поділитися з друзями.



Скріншот з програми ScreenCapture

До речі, щоб скріншоти зберігалися у вас на робочому столі, а не завантажувалися в інтернет клацніть на значок програми в правому нижньому куті екрану і виберіть опцію "куди зберігати". До того ж, якщо зберігати знімки до себе на робочий стіл, можна вибрати формат, в якому вони будуть зберігатися: jpg, bmp, png.



Скріншот з програми ScreenCapture

З недоліків можна виділити досить великий за розміром інсталяційний-файл – 28 Мбайт ( для подібного роду програм це забагато).

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Завантажити з офиційного сайту: http://www.screencapture.ru/download/

4. JShot

Проста і функціональна програма для створення скріншоту екрану. Що особливо радує, в арсеналі цієї програми є можливість редагування знімка. Тобто після того, як ви заскріншотили область екрана, вам пропонується на вибір кілька дій: можна відразу зберегти картинку натиснувши на клавішу Save, а можна надіслати в редактор за допомогою клавіші Edit.



Скріншот з програми JShot



Скріншот з програми JShot

5. Clip2Net

Одна з кращих програм для створення скріншотів. Краще один раз спробувати, ніж 100 разів побачити.



Скріншот з програми Clip2Net

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Для того, аби зробити знімок екрану виберіть функцію захоплення частини екрана, потім виділіть, програма відкриє цей скріншот у вікні редактора.

(дивіться картинку нижче)



Скріншот з програми Clip2Net

Далі потрібно натиснути кнопку "відправити" і ваш скріншот моментально завантажитися на хостинг в інтернеті. Програма ж видасть посилання на нього. Залишиться тільки скопіювати посилання та відкрити в будь-якому браузері, поділитися з друзями чи розмістити на сайті. Загалом, дуже зручна і потрібна програмка для всіх любителів скріншотити.

Сайт: http://clip2net.com/ru/

6. Screenshot Creator

Дуже "легка" (займає всього 0,5 Мбайт) програмка для створення скріншотів. Користуватися нею дуже просто: обираєте "гарячу" клавішу в налаштуваннях, потім клацаєте їй і програма пропонує вам зберегти або відмовитися від скріншота.



Скріншот з програми Screenshot Creator

Якщо натиснете зберегти: відкриється вікно, в якому потрібно буде вказати папку та ім'я файла. Загалом, все досить просто та зручно. Програма працює дуже швидко (навіть якщо захоплюється весь робочий стіл), до того ж є можливість захоплення частині екрана.

Завантажити з Softportal: http://www.softportal.com/software-5454-screenshot-creator.html

7. Screen Presso

Унікальна програма для створення скріншотів, принаймні, одна з функцій в цій програмі рідко зустрічається. Йдеться про те, що скріншот можна зробити дуже великим, програма дозволяє прокрутити кілька разів сторінку та захопити її.



Скріншот з програми Screen Presso

В іншому ж стандартна програма подібного роду. Працює на всіх основних операційних системах: Windows 8, 7, Vista, XP.



Скріншот з програми Screen Presso

До речі, для тих хто любить записувати відео з екрану монітора, є й така можливість. Правда, для цієї справи є більш зручні програми (запис відео з екрану).

Сайт: http://ru.screenpresso.com/

8. Shotnes

Непогана утиліта для захоплення екрану. Після того, як ви виділите потрібну область, програма запропонує кілька варіантів на вибір: зберегти картинку на жорсткий диск вашого ПК, зберегти картинку в інтернеті (до речі, посилання на цю картинку вона автоматично помістить в буфер обміну). Є невеликі можливості редагування: наприклад виділити якусь область червоним кольором, підмалювати стрілочку та інші.



Скріншот з програми Shotnes

Для тих хто займається розробкою сайтів є приємний сюрприз: у програмі є можливість автоматичного перекладу будь-якого кольору на екрані в код. Просто клацніть лівою кнопкою мишки на квадратну область і не відпускаючи мишки наведіть на потрібне місце на екрані, далі відпустіть кнопку мишки – колір визначиться у рядку web.



Скріншот з програми Shotnes

Сторінка для завантаження: http://shotnes.com/ru/

9. Super Screen

Дуже маленька програма для захоплення екрану. Для роботи необхідно встановити пакет Net Framework 3.5. Вона дозволяє виконати всього 3 дії: зберегти картинку всього екрану, виділити потрібну частину та зафіксувати активне вікно.



Скріншот з програми Super Screen

Сайт для завантаження: http://www.softportal.com/software-10384-superscreen.html

10. Easy Capture

Ця програма повною мірою виправдовує свою назву: у ній скріншоти робляться легко і швидко, всього лише натисненням однієї кнопки. В її арсеналі відразу ж є міні-редактор, який нагадує звичайний paint, тобто ви без зусиль відредагуєте свій скріншот перед тим, як його викладати на загальний огляд. В іншому функції стандартні для програм подібного роду: захоплення всього екрану, активного вікна, виділення та ін.



Скріншот з програми Easy Capture

Завантажити із софт-порталу: http://www.softportal.com/software-21581-easycapture.html

Якщо ж ви не бажаєте встановлювати сторонніх програм та утиліт, можете скористатися функціями, які вам пропонує сам Microsoft. На новіших версіях Windows є спеціальна програма "Ножиці" або "Засіб захоплення фрагментів", яка дозволяє захопити необхідну область екрану та швидко зберегти скріншот. Ви лише натискаєте кнопку "Новий", після чого виділяєте необхідну область та програма пропонує вам зберегти елемент.

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Або ви можете використати старий перевірений спосіб і натиснути на клавішу Print Screen. До слова, на відміну від всіх попередніх програм, вам доведеться трішки попрацювати. Спочатку натисніть на клавішу Print Screen на клавіатурі, потім відкрийте програму Microsoft Word та вставте елемент в документ (він автоматично збережеться в буфері обміну). Потім натисніть на знімок правою кнопкою мишки та оберіть функцію "Зберегти як рисунок" та оберіть потрібний формат. Пізніше ви зможете відредагувати знімок у потрібному вам редакторі та обрізати всі лишні елементи, адже функція захоплює весь екран.

Приємного користування!