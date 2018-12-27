Як зросли зарплати IT-фахівців в Україні: інфографіка

2399 Читать новость на русском
Як зросли зарплати IT-фахівців в Україні
Як зросли зарплати IT-фахівців в Україні / Фото з відкритих джерел

За останній рік зарплати на українському IT-ринку підвищились. При цьому найсуттєвіше зростання відбулось для посад Senior Ruby (на 27%) та для Junior QA (на 25%).

Про це повідомляє портал для програмістів dou.ua.

Згідно із статистикою, для Junior і Middle QA простежується позитивна динаміка щодо росту зарплат вперше з 2014 року. Так, за останній рік у Junior QA зарплата збільшилася з 400 (10 900 гривень) до 500 доларів (13 600 гривень), у Middle — з 1100 (майже 30 тисяч гривень) до 1300 (35 тисяч гривень).

Читайте також:  Найзатребуваніші посади на українському IT-ринку – рейтинг

Та найбільший стрибок за рік стався у Senior Ruby – вони отримали надбавку 800 доларів (майже 22 тисячі гривень).

Як зросли зарплати IT-фахівців в Україні

Динаміка росту зарплат в IT

Зросла середня зарплата і в Project Manager – їхній дохід зріс на 200 доларів (5 600 гривень). Це перша позитивна зміна динаміки зарплати для цієї посади з грудня 2013 року.

Що стосується міст, Project Manager у Києві заробляє вдвічі більше, ніж у Львові чи Одесі. Junior Java найкраще платять в Одесі, а у Львові Middle Swift отримують зарплату на 900 доларів вищу, ніж у київські колеги.

Як зросли зарплати IT-фахівців в Україні

Скільки заробляють ITшники в різних містах України 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно IT-бізнес
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
26 грудня 21:01 Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 2323
Huawei Honor View 20: характеристики і ціна смартфона з діркою в екрані
26 грудня 18:02 Huawei Honor View 20: характеристики і ціна смартфона з діркою в екрані
924
Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
26 грудня 14:01 Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
1336
Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
24 грудня 16:03 Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
Ірина Полицька 2546
Xiaomi Mi Play: представили стильний смартфон за доступною ціною
24 грудня 13:02 Xiaomi Mi Play: представили стильний смартфон за доступною ціною
1806
Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24
23 грудня 20:08 Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24
5601
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук