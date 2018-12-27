Як зросли зарплати IT-фахівців в Україні: інфографіка

За останній рік зарплати на українському IT-ринку підвищились. При цьому найсуттєвіше зростання відбулось для посад Senior Ruby (на 27%) та для Junior QA (на 25%).

Про це повідомляє портал для програмістів dou.ua.

Згідно із статистикою, для Junior і Middle QA простежується позитивна динаміка щодо росту зарплат вперше з 2014 року. Так, за останній рік у Junior QA зарплата збільшилася з 400 (10 900 гривень) до 500 доларів (13 600 гривень), у Middle — з 1100 (майже 30 тисяч гривень) до 1300 (35 тисяч гривень).

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Та найбільший стрибок за рік стався у Senior Ruby – вони отримали надбавку 800 доларів (майже 22 тисячі гривень).

Динаміка росту зарплат в IT

Зросла середня зарплата і в Project Manager – їхній дохід зріс на 200 доларів (5 600 гривень). Це перша позитивна зміна динаміки зарплати для цієї посади з грудня 2013 року.

Що стосується міст, Project Manager у Києві заробляє вдвічі більше, ніж у Львові чи Одесі. Junior Java найкраще платять в Одесі, а у Львові Middle Swift отримують зарплату на 900 доларів вищу, ніж у київські колеги.

Скільки заробляють ITшники в різних містах України

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