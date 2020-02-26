Як зв'язатися з техпідтримкою Apple, якщо ви живете в Україні

Продукція Apple славиться своєю надійністю, однак і з нею інколи виникають проблеми. Щоправда, якщо ви живете в Україні, то навіть з цим можуть виникнути складнощі.

У чому головна проблема

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Наразі в Україні немає офіційного представництва компанії Apple, а тому, коли у користувачів виникають проблеми із їх пристроями вони змушені звертатися в несертифіковані сервісні центри.

Як зв’язатися із технічною підтримкою "яблучної" корпорації, якщо ти живеш на території Україні, розпоовів автор Ігор Філон у своєму блозі для ресурсу AppleInsider.

Як зазначає автор, на пострадянському просторі офіційне представництво Apple є лише в Росії. Вони продають "яблучні" девайси і для технічної підтримки тут передбачений телефон гарячої лінії. Однак за цим номером можуть зателефонувати лиже жителі РФ.



Якщо у вас проблеми із девайсами Apple – можна додзвонитися лише в США

Із-за меж країни за внутрішнім номером формату 8-800 зателефонувати не можна ні по телефону, ні з використанням IP-телефонії.

Друга проблема полягає в тому, що сайт Apple визначає місце розташування користувача і не дає за межами РФ скористатися чатом або зробити запит по e-mail. Виходить, потрібно шукати варіанти звернення в техпідтримку не в Росії, а в тій країні, куди можна дзвонити на міжнародні телефонні номери.

Як зв'язатися із техпідтримкою Apple

На сьогоднішній день так можна зателефонувати в США за номером +18002752273.

Звичайно, потрібно бути готовим вести діалог англійською мовою і розщедритися на міжнародний зв'язок. Рішення першого питання криється в використанні звичайного "Google Перекладача", в якому заздалегідь слід скласти своє прохання з коротким викладом проблеми та проханням переключитися на російськомовного фахівця для подальшої консультації.

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Друге питання вирішується використанням старого доброго Skype, який дозволяє безкоштовно дзвонити на номери формату +1800… в Штатах. Алгоритм дій автора виглядав наступним чином:

Виконати дзвінок в Skype на номер +18002752273 . Трубку підіймає автовідповідач. Щоб дійти до спілкування з живою людиною необхідно прослухати привітання і відповісти на два питання.

. Трубку підіймає автовідповідач. Щоб дійти до спілкування з живою людиною необхідно прослухати привітання і відповісти на два питання. Перше питання звучить так: "Please tell me what product or service you're calling about". Тобто, скажітьщодо якого продукту або сервісу ви звертаєтеся. Оскільки у автора були проблеми з обліковим записом Apple ID, він так і відповів "Apple ID".

Після викладу базових по проблемі інструкцій автовідповідач задав друге запитання, чи потрібно користувачу з'єднання з оператором. На нього він відповів також просто – "Yes".

Відбувається з'єднання з фахівцем техпідтримки. Реальна людина підніме слухавку і запитає, чим може допомогти.

Зв'язок з російської підтримкою Apple

Я сказав на своїй ламаній англійськійй заздалегідь підготовлену фразу, що я дзвоню з України, погано володію англійською мовою і прошу переключити мене на спеціаліста російської техпідтримки Apple,

– зауважив автор.

Оператор ввічливо відповів, що без проблем і попросив залишитися на лінії. Через кілька секунд до автора вже звернулася дівчина російською мовою.

Робота служби підтримки

Варто зауважити, що техпідтримка Apple дійсно працює преміально. Часом фахівці ставлять багато, як на перший погляд здається, зайвих питань, прискіпливо просять виконати на екрані ґаджета ті чи інші інструкції, але в більшості випадків всі проблеми дійсно вирішуються.

Тоді як в сервісних центрах всі рекомендації зазвичай зводяться в основному до відв'язки ґаджета від iCloud, скидання до заводських налаштувань і подальшого налаштування як нового пристрою.

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У випадку автора оператор техпідтримки Apple відразу ж попросила номер мобільного телефону для зворотного зв'язку, і оскільки проблема з роботою облікового запису на iPhone відразу не була вирішена, технічні фахівці зв'язувалися з ним кілька разів у зручний для нього час, просили надати через спеціальний інструмент можливість побачити, що відбувається на екрані пристрою при тих чи інших маніпуляціях, і вивчали протягом декількох днів логи пристрою, які автор відправив їм по електронній пошті.

Потім проблему вирішили, і не доведося скидати ґаджет до заводських налаштувань.

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