Яка погода на Марсі та чи бувають там марсотруси: нові дані апарата InSight

Астрономи, які працюють із даними автоматичної станції InSight, опублікували перші наукові результати, які отримали після 10 місяців роботи апарату. Дані підтверджують, що Марс досі сейсмічно активна планета, а його кора неоднорідна за складом і містить невелику кількість летких речовин.

Також вдалося побудувати карту будови підповерхневих шарів в місці висадки апарату і дізнатися більше про погоду на Червоній планеті, йдеться в журналах Nature Geoscience та Nature Communications.

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Що відомо про апарат InSight

Автоматична дослідницька станція InSight "приземлилася" на Марсі в листопаді 2018 року в районі нагір'я Елізіум, а середині грудня 2018 року і лютому 2019 року опустила на поверхню два основних наукових інструменти місії: бур HP3, призначений для вимірювання теплових потоків в марсіанському ґрунті, та сейсмограф SEIS.

На початку лютого 2019 року почала своє повноцінне функціонування система датчиків APSS, що збирає на регулярній основі дані про погодні умови.

Перші наукові дані про сейсмічну активність

Одним з головних підсумків перших десяти місяців роботи станції стало підтвердження того, що Марс як і раніше є сейсмічно активною планетою. Станом на 30 вересня 2019 року сейсмографом було зареєстровано 174 сейсмічних подій, з них 150 були високочастотні, а 24 події – низькочастотні, характер яких вказує на їх тектонічну природу. Серед них можна виділити 13 випадків, для яких можна приблизно обчислити місцеположення джерела і магнітуди.



Порівняння сейсмічного шуму на Марсі, Місяці і Землі

Частота сейсмічних подій з меншими магнітудами аналогічна частоті подібних подій всередині плит земної кори, потужних марсотрясінь не спостерігалося.

Будова поверхні Марсу

Дані SEIS показують, що верхні шари кори Марса до глибин 8-11 кілометрів зазнали значних змін і неоднорідні, крім того, кора містить невелику кількість летких речовин і в ній йде сильне розсіювання сейсмічних хвиль.

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Зіставлення даних сейсмографа і інструменту HP3, а також вивчення знімків, одержаних бортовими камерами станції, дозволили скласти картину будови підповерхневих шарів в місці посадки InSight.



Будова підповерхневих шарів в місці посадки InSight

Аппарат розташований на схилі еродованого ударного кратера, названого улоговиною Холмстеда, з діаметром близько 27 метрів. Його вік оцінюється в 400-500 мільйонів років. Поверхня навколо станції відносно гладка, піщана, багата дрібними гранулами і галькою, з невеликою кількістю відносно великих каменів.

Близько десяти ударних кратерів діаметром 1-10 метрів можна побачити на панорамних зображеннях в межах 20 метрів від посадкової платформи.

Погодні умови на Марсі

Дані погодних датчиків показують, що посилення вітру спостерігається приблизно з півночі до раннього ранку, так як більш холодне повітря спускається з високогір'я в південній півкулі на рівнинні регіони в північній півкулі, де розташована станція.

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Протягом дня нагрівання повітря сонячним промінням викликає конвективні потоки. Вітер посилюється знову ближче до вечора, коли падає атмосферний тиск і з'являються пилові дияволи. До пізнього вечора вітер стихає, і ситуація навколо посадкової платформи стає спокійною.



Станція InSight на поверхні Марса

З пізнього вечора і до півночі атмосферні умови настільки сприятливі, що сейсмограф здатний реєструвати тектонічний шум з глибини планети. Нічні зйомки показали, що в небі спостерігалося світіння довгий час після сутінків (з інтенсивністю близько 10 релеїв) не за рахунок відбиття світла від супутників Марса. Раніше передбачалося, що воно викликане реакціями в верхніх шарах атмосфери, однак поспостерігати його змогли тільки зараз.

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