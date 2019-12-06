Які ігри представлять на премії The Game Awards 2019

Захід The Game Awards – це дуже популярна та престижна премія серед геймерів та розробників. Окрім нагород, які вручають на церемонії, там нерідко відбуваються гучні анонси майбутніх ігор.

Цьогорічна церемонія не стане винятком: Джефф Кейлі – організатор шоу, вже підтвердив, що глядачів чекають кілька сюрпризів – точніше, відразу десять.

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Джефф Кейлі провів на Reddit сесію питань і відповідей, присвячених The Game Awards. Судячи з величезної кількості коментарів, геймери дуже чекають шоу: питань набралося більше тисячі.

Номінанти премії The Game Awards 2019 – дивіться відео

Які ігри анонсують

Найцікавіше, мабуть, стосується анонсів: церемонія традиційно стає майданчиком для представлення нових проєктів. Цього року анонсів буде близько десяти. А от які саме ігри будуть представлені, поки залишається секретом.

Достовірно відомо лише те, що на шоу представлять перший тайтл студії WolfEye, яку відкрили автори Dishonored та Prey. Джефф Кейлі також остаточно спростував чутки про те, що Resident Evil 3: Nemesis покажуть на The Game Awards 2019.

А ось про S.T.A.L.K.E.R. 2, яку багато хто хоче побачити на заході, поки нічого не ясно.

Дата проведення церемонії

Зауважимо, престижна церемонія The Game Awards 2019 відбудеться вже 12 грудня.

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