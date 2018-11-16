Які смартфони обирають "холостяки"

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Які смартфони обирають "холостяки"
Які смартфони обирають "холостяки" / Фото з вільних джерел

В окремі дні року продажі смартфонів стрімко зростають. Нещодавно спостерігався саме такий скачок попиту, який дозволив пристроям від Honor у продажах перевершити навіть iPhone від Apple.

Про це повідомляє GSMArena.

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11 листопада в Китаї відзначають День холостяків. І суббренд Honor компанії Huawei показав найкращі серед вендорів смартфонів результати в цей особливий для продажів день. Honor став лідером з постачання смартфонів і на JD.com і на Tmall.com, що є провідними рітейлерами в Китаї.

Ще одним значним досягненням Honor в День холостяків стало те, що бренд перевершив Apple не тільки за обсягом продажів, але і за показником виручки. Honor, як широко відомо, є брендом, який традиційно добре представлений в онлайн-продажах.


Honor Magic 2 найкраще продавався в День холостяків

Крім того, саме Honor лідирував і за обсягами поставок і за показником виручки серед Android-телефонів в період між 1 та 11 листопада.

Крім цього, нещодавно представлений відомим брендом Honor Magic 2 став мобільним пристроєм, який найкраще продавався за двома показниками – обсягами поставок і виручці у двох провідних китайських ритейлерів в категорії пристроїв, пропонованих за ціною від 580 до 720 доларів США.

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Теги: Техно Смартфони Китай Huawei
Джерело: Техно
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