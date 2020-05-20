YouTube видалив аккаунти російських пропагандистських каналів "Крим 24", Anna News і News-Front

Популрний відеохостинг YouTube повністю видалив аккаунт одного з російських телеканалів "Крим 24", а також двох інформагентств Anna News і News-Front, які спеціалізуються на поширенні дезінформації та пропаганді.

24 каналу стало відомо, що канали пропагандистів видалено через систематичні порушення правил сервісу та умов використання відеохостингу.

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Аудиторія каналів

Канали що поширювали пропаганду та дезінформацію мали не велику кількість підписників, якщо порівнювати їх зі справді популярними новинними ресурсами. Втім, опубліковані відеозаписи часто набирали мільйони переглядів.

Так, телеканал "Крим24" жаліється, що втратив понад 30 тисяч підписників та мільйони переглядів.

Своєю чергою на сторінці пропагандистського News Front було понад 473 мільйони переглядів всіх відео, а у Anna News – понад 125 мільйонів переглядів.

Видалення пропагандистських каналів частішають

Варто зазначити, що останнім відеохостинг став активніше "зачищати" акаунти багатьох російських каналів, інформаційних порталів та блогерів, які неодноразово поширювали неправдиву інформацію та пропаганду.

Примітно, що відеохостинг доволі зрозуміло пояснює свої дії порушенням умов використання YouTube, при цьому російські телеканали та блогери відверто дивуються такому формулюванню, начебто не розуміючи в чому справа.

Редакції видалених пропагандистських каналів стверджують, що звертатимуться зі скаргами до YouTube з вимогою відновити видалені сторінки.

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Позов на YouTube

До слова, нещодавно російська компанія-розробник тестів для оцінки персоналу Ontarget подала позов на Google з вимогою заблокувати відеохостинг на території Росії.

Ontarget скаржиться на публікацію роликів, в яких демонструється проходження розроблених компанією тестів. У 2018 році Мосміськсуд вже вимагав від Google видалити ці відеозаписи, але за словами гендиректора Ontarget, контент як і раніше залишається на місці.

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