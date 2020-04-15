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YouTube отримає нову функцію закладок: відтепер перегляд довгих відео стане ще зручнішим

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YouTube продовжує розвиватися / Unsplash

Розробники YouTube, за даними мережевих інформаторів, приступили до інтеграції нової функції популярного відеохостингу. Система "закладок" значно спростить використання сервісу при перегляді тривалих відеороликів, дозволяючи відразу ж перейти до потрібного уривку без ручного перемотування кліками по часовій шкалі.

Згідно витоку, YouTube вже займається тестуванням інтерфейсу з функцією розбивки довгих відео на тематичні розділи, назви яких будуть відображатися у вигляді спливаючого тексту на часовій шкалі, повідомляє Android Community.

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Що змінить нова функція

Якщо коротко, то глядач зможе швидко знаходити потрібний фрагмент за допомогою "змісту" і відразу ж приступити до перегляду того, що саме його цікавить. Порівняти нову функцію можна з часовими мітками, однак тепер працюватиме все набагато зручніше.


Закладки допоможуть краще орієнтуватися в об'ємних відео

Що стосується творців контенту, то для них мало що зміниться. Раніше вони могли залишити в коментарі чи описі під відео часові мітки, тепер на їх основі вони редагуватимуть спеціальні розділи, глави та заголовки.

Пізніше, за даними інсайдерів, ця функція стане автоматичною, але подробиці про технологію не розкриваються. Ймовірно мітки будуть розставлятися за допомогою алгоритму на базі штучного інтелекту, який буде самостійно визначати тип контенту на екрані.

Як виявили нову функцію

Її знайшли ​​в мобільному додатку YouTube версії 15.14.33, але наразі вона доступна лише на одиничних акаунтах і лише для окремих матеріалів. Представники Google дату анонсу системи "закладок" не оголошували.

До слова, нещодавно стало відомо про ще одну функцію, яка незабаром з'явиться в YouTube. Це новий сервіс коротких відео на кшталт TikTok. Наразі про новий елемент мало що відом, однак вся інформація зібрана ось тут.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Google YouTube Техно Інтернет
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