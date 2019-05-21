YouTube заблокував ведучого "Поле чудес": що про це відомо

Минулого тижня творці YouTube-каналу Animaction decks здивували громадськість: вони додали ведучого капітал-шоу "Поле чудес" Леоніда Якубовича в Mortal Kombat. Пародійний ролик швидко "розійшовся" мережею та здобув шалену популярність. Настільки, що на нього звернула увагу телекомпанія "ВИД". Компанія вирішила, що гумористичне відео порушує авторські права – і домоглася видалення кліпу.

Проте до радикальних дій вдались не одразу. Як повідомляють хлопці із Animaction decks, спершу канал запропонував їм виплатити 100 тисяч рублів за присутність на відео його логотипів Якубовича і згодом "виплачувати" по 30 тисяч рублів на місяць за їх подальше використання.

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Автори визнали, що такі маніпуляції аж ніяк не виправдані, та пообіцяли перезалити відредаговану версію кліпу, де ніяк не використовуватиметься символіка "ВИД".

Однак ще до того, як вони встигли це зробити, відео заблокували на вимогу компанії позивача. Як зазначають творці відео, провиною стала неймовірна популярність шоу. Адже за час перебування на YouTube пародія від Animaction decks зібрала 1,5 мільйона переглядів.

Судячи з усього, телекомпанії "ВИД" просто заздрісно, можливо (ми не знаємо точно і не можемо точно стверджувати), для них це недосяжні висоти за такий короткий термін,

– зазначили представники студії Animaction decks.

Так чи інакше, ролик встигли залити на інші канали і сервіси, тому подивитися його все ще може будь-хто. Сам же Леонід Аркадійович ситуацію не прокоментував, проте раніше він вже висловлювався про подібну діяльність в негативному ключі. Він вважає, що контентмейкери не здатні створювати щось унікальне, тому "крадуть" образи зірок.

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