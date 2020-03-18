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Залишайтеся вдома й читайте: "Наш Формат" відкрив вільний доступ до електронних книг

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Безкоштовні електронні книги під час карантину / Aliis Sinisalu

Українське видавництво Наш Формат надало доступ до низки книг, які можна завантажити безкоштовно до 3 квітня, тобто на час запровадження в Україні карантину.

Таким чином видавництво вирішило підтримати запровадження карантину. Перелік електронних книг, які можна безкоштовно завантажити не великий, наразі їх всього 10 штук, однак всі вони цікаві й корисні.

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Як безкоштовно завантажити книгу

Спершу потрібно перейти на сторінку акції на сайті видавництва. Тут зібрані книги, які доступні для безкоштовного завантаження. Вибираєте ті, які вас зацікавили і переходите в корзину для формування замовлення.

Єдина важлива відмінність, під час формування замовлення потрібно вказати промокод HOMEALONE. Саме він дозволяє "придбати" книги безкоштовно.


Для безкоштовного завантаження книг потрібно вказати промокод

Важливо! Перед оформленням замовлення на сайті потрібно зареєструватися. Однак під час процедури "покупки" така можливість буде доступна.

Після завершення замовлення електронні книги стануть доступні для завантаження в особистому кабінеті у розділі "Електронна бібліотека".


Крім того книги доступні для читання прямо на сайті


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Автор: Михайло Года
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Техно Техно Інтернет Книги
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