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Нова функція у Privat24: можна записатись на прийом до лікаря

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Нова функція у Privat24 / kyivpost.com

Сервіс електронного запису до лікаря DOC.ua разом із "Приватбанком" запустили спільну послугу. Відтепер, на прийом до лікаря можна записатись за допомогою мобільного додатку Privat24.

Про це сказано на сайті "Приватбанку". Оновлена версія додатка Privat24 для iOS і Android.

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Як працює послуга

Клієнт залишає заявку в додатку, після цього оператор DOC.ua має передзвонити і допоможе підібрати потрібного фахівця в приватній клініці, звертаючи увагу на відгуки та рейтинг лікарів.

"Консультанти сервісу підберуть найкращого лікаря, позбавивши користувачів потреби вивчати коментарі в інтернеті. Тож процедура вибору спеціаліста і запису займе буквально кілька хвилин", – пояснила керівник напрямку розвитку E-commerce продуктів "Приватбанку" Христина Кармазіна.

Важливо, що служба пошуку лікаря є безкоштовною клієнт платить тільки в клініці після надання послуг.

Цей сервіс також гарантує конфіденційність, адже персональні дані використовують тільки для запису до лікаря.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Інтернет Приватбанк
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